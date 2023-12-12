Применили ракету "Точка-У": неизвестные атаковали Белгородскую область, — Минобороны РФ

По данным Минобороны РФ, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила запущенную ракету. Это произошло над селом Бессоновка Белгородской области.

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Утром 12 декабря атаковали объекты на территории Белгородской области (Российская Федерация). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram.

Оборонное ведомство РФ в атаке обвинило Украину.

"Сегодня в 05:00 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением тактической ракеты "Точка-У", — говорится в сообщении.

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БПЛА атаковал Брянскую область: в Минобороны РФ отреагировали

Минобороны России отметило, что российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили ракету над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что российская ПВО якобы сбила одну воздушную цель над селом Бессоновка.

"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях земли. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — сказал Вячеслав Гладков.

Добавим, что на момент выхода публикации украинская сторона не прокомментировала заявления Минобороны РФ и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Ракетный комплекс "Точка-У": что известно

"Точка-У" — ракетный комплекс, который базируется на полноприводном плавучем шасси БАЗ с формулой 6х6. Ракета комплекса имеет боеголовку массой 482 километра и может оснащаться различными типами боевой части. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ракетные комплексы "Точка-У" применяют обе стороны.

Напомним, 29 ноября беспилотный летательный аппарат атаковал Подольск Московской области. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, российская ПВО якобы отразила атаку дрона, летевшего на столицу РФ.

Вечером 29 ноября в Брянске прогремели взрывы, в частности местные жители их слышали в районе телецентра. По данным росСМИ, произошел прилет по складу БПЛА типа Shahed.