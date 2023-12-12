Застосували ракету "Точка-У": невідомі атакували Бєлгородську область, — Міноборони РФ

За даними Міноборони РФ, російська протиповітряна оборона нібито знищила запущену ракету. Це сталося над селом Безсонівка Бєлгородської області.

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Вранці 12 грудня атакували об'єкти на території Бєлгородської області (Російська Федерація). Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Росії у Telegram.

Оборонне відомство РФ в атаці звинуватило Україну.

"Сьогодні о 05:00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням тактичної ракети "Точка-У", — йдеться у повідомленні.

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БПЛА атакував Брянську область: у Міноборони РФ відреагували

Міноборони Росії зазначило, що російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили ракету над Бєлгородською областю.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков розповів, що російська ППО нібито збила одну повітряну ціль над селом Безсонівка.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає", — сказав В'ячеслав Гладков.

Додамо, що на момент виходу публікації українська сторона не прокоментувала заяви Міноборони РФ та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.

Ракетний комплекс "Точка-У": що відомо

"Точка-У" — ракетний комплекс, який базується на повнопривідному плавучому шасі БАЗ з формулою 6х6. Ракета комплексу має боєголовку масою 482 кілометри та може оснащуватися різними типами бойової частини. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України ракетні комплекси "Точка-У" застосовують обидві сторони.

Нагадаємо, 29 листопада безпілотний літальний апарат атакував Подольськ Московської області. За інформацією мера Москви Сергія Собяніна, російська ППО нібито відбила атаку дрона, що летів на столиці РФ.

Вечері 29 листопада в Брянську пролунали вибухи, зокрема місцеві жителі їх чули в районі телецентру. За даними росЗМІ, стався приліт по складу БПЛА типу Shahed.