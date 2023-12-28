Расстрел украинских военнопленных: в ВСУ назвали бригаду убитых защитников

По данным пресс-службы Десантно-штурмовых войск Украины, неустановленные лица из числа военнослужащих РФ "умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта".

В декабре после боестолкновений с Силами обороны в районе Работино Запорожской области российские военнослужащие расстреляли трех украинских военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ДШВ Украины.

Сообщается, что неустановленные лица из числа военнослужащих РФ или других военных формирований государства-агрессора в нарушение законов и обычаев войны "умышленно убили людей, защищенных в условиях вооруженного конфликта", которые оказались в плену после ранений и контузий разных степеней тяжести.

"Уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы Международному уголовному суду, — отмечается в публикации. — Рано или поздно военные преступники из РФ ответят за свои зверства перед международным уголовным трибуналом".

Расстрел пленных украинцев

После огласки этого случая Запорожская областная прокуратура инициировала уголовное производство. Представители следствия рассматривают версию о том, что военные из оккупационной группировки вначале захватили в плен трех украинских защитников, а спустя час расстреляли их.

Напомним, что в начале декабря стало известно об еще одном подобном случае. Тогда украинцы сдавались в плен под Авдеевкой. На опубликованных кадрах российские военные расстреливают двух украинских солдат после сдачи в плен на окраине Авдеевки. Украинские защитники выходили с поднятыми вверх руками.

Напомним, что следствие установило, что к расстрелу украинских бойцов причастны "псковские десантники", которые также имеют отношение к зверствам в Киевской области.