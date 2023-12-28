Мы в 1500 км от РФ: в Нидерландах призвали готовиться к войне с Москвой

Глава армии Нидерландов предупредил о возможном начале войны с Россией и призвал готовиться даже гражданских граждан своего государства.

Главнокомандующий армии Нидерландов Мартин Вайнен, который 1 января уходит в отставку, заявил, что страна и общество должны готовиться к войне с Россией. Об этом военный сказал в интервью Telegraaf 28 декабря, передает NL Times.

Мартин Вайнен заявил, что существует только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии. Он также отметил важность устранения дефицита кадров в войсках Нидерландов.

"Как нидерландская армия, так и общество в целом должны подготовиться к возможности войны с Россией. Наше общество должно готовиться к этому", — сказал он в интервью.

Вийнен сказал, что Нидерланды должны следовать примерам таких стран, как Швеция, Финляндия, страны Балтии. Те государства, которые граничат с Россией или расположены рядом с ней, лучше подготовлены к началу войны.

"Общество должно быть готово к тому, когда что-то пойдет не так. Для гражданских это означает сделать запасы пищи и питьевой воды на случай чрезвычайной ситуации. Нидерланды не должны думать, что наша безопасность гарантирована из-за того, что мы находимся в 1500 километрах от РФ", — добавил он.

Вайнен объяснил, почему Нидерландам нужно готовиться к войне

Вийнен предупредил, что Россия становится все сильнее, поэтому и Нидерандам нужна сильная армия в качестве фактора сдерживания.

"Есть только один язык, который понимает Россия, и это язык сильной армии. Поэтому важно, чтобы кадровый дефицит в армии был исправлен", — сказал он.

Отметим, что Вийнен оставляет свою военную должность, чтобы возглавить инфраструктурное агентство Rijkswaterstaat, которое является частью Министерства инфраструктуры и водного хозяйства. Новую должность он займет с 1 января 2024 года.

Тем временем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что предоставление F-16 является одним из важнейших элементов договоренностей о военной поддержке Украины.

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