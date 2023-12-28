"Закладывается конфликт": экс-нардеп назвал несправедливым законопроект о мобилизации (видео)
Люди не знают ответственных за инициативы по мобилизации в Украине, которые нарушают права граждан, а новые нормы, как отметил бывший нардеп Игорь Луценко, способны запустить негативные процессы в пользу России.
Украинский военный и экс-нардеп Игорь Луценко считает, что новыми нормами законопроект о мобилизации способны спровоцировать конфликт в обществе. Подробности он сообщил в эфире программы Натальи Мосейчук.
По его мнению, такой злокачественный подход может запустить серьезные внутренние проблемы. Авторов таких инициатив никто не слышал. Это свидетельствует о том, что никто не желает брать на себя ответственность за принятие законопроекта.
"Скорее всего будет принят несправедливый документ, который оставит нехорошее ощущение", — пояснил он.
Игорь Луценко добавил, что сейчас фактически решается кто, и в каком порядке идет погибать за Родину. Оказывается, нет людей, которые способны взять ответственность за законопроект на себя.
"Хотелось бы увидеть что-то другое вместо того, что сейчас происходит. Когда все от него "морозятся", — подчеркнул бывший нардеп.
Законопроект о мобилизации в Украине
Вечером, 25 декабря, Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты, предусматривающие масштабные изменения процесса мобилизации и воинского учета граждан. Инициаторы решили, что данные людей, которые нарушают воинский учет, стоит разместить в реестре должников и смогут применить такие санкции:
- запретить выезд за границу;
- ограничить право управления собственным транспортным средством и получения прав;
- запретить проведение сделок с имуществом;
- ограничить права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями — то есть заблокировать банковские счета;
- отказывать в кредитах и займах;
- приостанавливать получение льгот и услуг от государства.
Напомним, 27 декабря омбудсмен раскритиковал законопроект о мобилизации. Дмитрий Лубинец обратил внимание на то, что в документе говорится о запрете на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств.