В Украине используют три вариации гибридной ПВО FrankenSAM, — эксперт (видео)

По словам Олега Каткова, первое направление связано с применением ракет AIM-9. Во втором используют ЗРК "Бук" с ракетами RIM-7 и AIM-7. А вот третье связано с работой Patriot.

В Украине работают три проекта первых гибридных комплексов ПВО FrankenSAM, позволяющие сохранить советские системы в строю за счет новых боеприпасов. Об этом сказал главный редактор портала Defense Express Олег Катков в комментарии журналистам телеканала "Эспрессо".

По словам Каткова, сейчас можно уверенно говорить о трех направлениях первых гибридных комплексов ПВО FrankenSAM, которые уже известны.

Первый проект - это интеграция AIM-9. Эта ракета с инфракрасной головкой самонаведения. Украина фактически получит аналог комплекса MIM-72 Chaparral, который имеет дальность до 5 км, по высоте до 4 км. Это замена ЗРК "Стрела-10", который использует советские ракеты.

Комментарий Олега Каткова см. с 7:15:43 мин.

"Ракета AIM-9 — это крайне популярная ракета, это бестселлер. Она относительно дешевая, и производство ее продолжается", — пояснил Катков.

FrankenSAM позволяет сохранить советские системы в строю за счет новых боеприпасов.

Второй проект — это ЗРК "Бук" с ракетой RIM-7 AIM-7 с дальностью более 20 км. Возникал вопрос, где брать советские ракеты к "Буку", потому что их производит только РФ. При этом RIM-7 AIM-7 не является дефицитом, это не новая ракета.

"Есть довольно значительные запасы, что позволяет сохранить в строю основной ЗРК средней дальности", — подчеркнул Катков.

Специалист также добавил, что путей для дальнейшего усиления ПВО Украины огромное пространство.

А третий проект - это Patriot с украинской РЛС.

"И это фантастика", — добавил специалист.

По его словам, комплексов Patriot вообще очень мало в мире.

"Поэтому по сценарию, что партнеры передают пусковые установки и запас ракет, а Украина вместе с США интегрирует их в собственную радиолокационную станцию, снимает вопрос, как передавать Patriot Украине", — добавил Катков.

Напомним, о гибридных средствах противовоздушной обороны, которые разработали в рамках совместного с США проекта FrankenSAMЕ, рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, гибридные системы ПВО — это быстрое решение, и уже разработано пять таких проектов. Если разработка комплекса противовоздушной обороны занимает около 3-4 лет, то "гибридные" решения мы получаем уже.

Между тем другие эксперты Defense Express отмечают, что только последний пакет помощи от США общей суммой 250 млн долларов содержит боеприпасы к системам HIMARS и NASAMS, а также артиллерийские снаряды.

А директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец призвал как можно скорее утвердить закон о мобилизации.