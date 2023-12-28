Проект FrankenSAM: в Украине уже работают гибридные комплексы ПВО, — Камышин (видео)

Профильный министр объяснил, речь идет о советских системах противовоздушной обороны, в которые интегрируют части западных комплексов.

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В Украине уже работают гибридные средства противовоздушной обороны, которые разработали в рамках совместного с США проекта FrankenSAM. Об этом во время брифинга "Результаты деятельности Минстратегпрома и Укроборонпрома за 2023 год" рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По его словам, гибридные системы ПВО являются быстрым решением и уже разработано пять таких проектов. Так, если разработка комплекса противовоздушной обороны занимает около 3-4 лет, то "гибридные" решения мы получаем уже.

Александр Камышин отметил, что Украина создает новый рынок, куда могут зайти партнеры, ведь Украина может в короткие сроки усилить свою ПВО, а они — внедрять свои системы на новых рынках.

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Речь идет об обновлении в Украине советских систем противовоздушной обороны в совместном проекте FrankenSAM. В частности, в старые системы интегрируют части западных комплексов.

В некоторых проектах на системы ПВО ставят контейнеры с американскими ракетами, однако также в части комплексов противовоздушной обороны интегрируют целые пусковые установки США.

Камышин рассказал, что разработанные в рамках проекта первые обновленные комплексы ПВО уже используются в Украине. Кроме того, ежемесячно будут прибывать и другие комплексы.

Проект FrankenSAM: что известно

В октябре иностранные СМИ писали, что в рамках проекта предусмотрено усиление украинской ПВО. Речь шла о модернизации советской установки "Бук" и создании новой системы под ракеты Sidewinder.

Сообщалось, что обе установки должны были поступить в Украину осенью. Также в рамках проекта планируется модернизировать системы Hawk, которые выводят с вооружения, но для которых есть много боеприпасов.

Как писал The New York Times в октябре, Украина была готова отправить 17 таких установок "Бук", однако в Америке смогли модернизировать за месяц только пять систем. Благодаря такому проекту появилась возможность получить дополнительные средства, которые заполнят критические пробелы в ПВО Украины.

Напомним, по словам военного эксперта Михаила Жирохова, за год Украина увеличила количество комплексов противовоздушной обороны в 2-2,5 раза. Несмотря на это, имеющегося количества систем все равно недостаточно.

Также 21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в ближайшее время Украина получит дополнительные системы. Он сказал, что это будут мощные системы, однако не отметил, какие именно.