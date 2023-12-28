"Это жесткие меры": в Раде "тщательно изучают" новый мобилизационный закон, — Стефанчук (видео)

Спикер отметил, что комитет может принять к рассмотрению законопроект через 14 дней после подачи (25 декабря), но в этот период могут быть еще альтернативные законопроекты.

Новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, но украинцы должны осознать, что "одними роликами с псом Патроном в войне победить невозможно". В эфире телемарафона спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук высказал свое мнение.

Он отметил, что соответствующие инициативы "очень тщательно" изучаются в комитетах. Представители фракций в парламенте обсуждают предложения.

Спикер обратил внимание на необходимость сохранять единство среди украинцев. Он намекнул, что граждане за рубежом, в частности те, кто "потягивают кофе в Вене", не могут глубоко переживать за будущее Украины.

"Да, это жесткие меры. Но, поверьте мне, что роликами с псом Патроном эту войну выиграть невозможно", — сказал Стефанчук.

Нардеп отметил, что нужна "четкая, сбалансированная, правильная" государственная политика, которая обеспечит победу в войне с Россией. К процессу создания эффективного решения присоединились Генеральный штаб, Министерство обороны, Кабинет министров. Стефанчук отметил, что определенные дискуссии в обществе уже возникли, поэтому позиции в законе будут обсуждаться.

"Мы будем в дискуссиях, но будем очень прислушиваться к потребностям украинской армии", — пояснил Стефанчук.

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Спикер отметил, что комитет может принять к рассмотрению законопроект через 14 дней после представления (25 декабря), но в течение соответствующего периода могут быть еще альтернативные законопроекты.

Законопроект о мобилизации в Украине

Вечером, 25 декабря, правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроекты, предусматривающие масштабные изменения процесса мобилизации и воинского учета граждан. Предложения вызвали бурную реакцию общества. Инициаторы решили, что данные людей, которые нарушают воинский учет, стоит разместить в реестре должников и смогут применить такие санкции:

запретить выезд за границу;

ограничить право управления собственным транспортным средством и получения прав;

запретить проведение сделок с имуществом;

ограничить права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями — то есть заблокировать банковские счета;

отказывать в кредитах и займах;

приостанавливать получение льгот и услуг от государства.

Напомним, 28 декабря нардеп Ярослав Железняк заявил, что в Украине нет денег на мобилизацию 500 тысяч граждан. По его словам, для призыва в армию полмиллиона человек необходимо выделить 580 миллиардов гривен, однако военный бюджет уже испытывает нехватку средств.