"Это жесткие меры": в Раде "тщательно изучают" новый мобилизационный закон, — Стефанчук (видео)
Спикер отметил, что комитет может принять к рассмотрению законопроект через 14 дней после подачи (25 декабря), но в этот период могут быть еще альтернативные законопроекты.
Новый законопроект о мобилизации предусматривает жесткие меры, но украинцы должны осознать, что "одними роликами с псом Патроном в войне победить невозможно". В эфире телемарафона спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук высказал свое мнение.
Он отметил, что соответствующие инициативы "очень тщательно" изучаются в комитетах. Представители фракций в парламенте обсуждают предложения.
Спикер обратил внимание на необходимость сохранять единство среди украинцев. Он намекнул, что граждане за рубежом, в частности те, кто "потягивают кофе в Вене", не могут глубоко переживать за будущее Украины.
"Да, это жесткие меры. Но, поверьте мне, что роликами с псом Патроном эту войну выиграть невозможно", — сказал Стефанчук.
Нардеп отметил, что нужна "четкая, сбалансированная, правильная" государственная политика, которая обеспечит победу в войне с Россией. К процессу создания эффективного решения присоединились Генеральный штаб, Министерство обороны, Кабинет министров. Стефанчук отметил, что определенные дискуссии в обществе уже возникли, поэтому позиции в законе будут обсуждаться.
"Мы будем в дискуссиях, но будем очень прислушиваться к потребностям украинской армии", — пояснил Стефанчук.
Спикер отметил, что комитет может принять к рассмотрению законопроект через 14 дней после представления (25 декабря), но в течение соответствующего периода могут быть еще альтернативные законопроекты.
Законопроект о мобилизации в Украине
Вечером, 25 декабря, правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроекты, предусматривающие масштабные изменения процесса мобилизации и воинского учета граждан. Предложения вызвали бурную реакцию общества. Инициаторы решили, что данные людей, которые нарушают воинский учет, стоит разместить в реестре должников и смогут применить такие санкции:
- запретить выезд за границу;
- ограничить право управления собственным транспортным средством и получения прав;
- запретить проведение сделок с имуществом;
- ограничить права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями — то есть заблокировать банковские счета;
- отказывать в кредитах и займах;
- приостанавливать получение льгот и услуг от государства.
Напомним, 28 декабря нардеп Ярослав Железняк заявил, что в Украине нет денег на мобилизацию 500 тысяч граждан. По его словам, для призыва в армию полмиллиона человек необходимо выделить 580 миллиардов гривен, однако военный бюджет уже испытывает нехватку средств.