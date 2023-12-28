"Уже не хватает": в Украине нет денег на мобилизацию 500 тысяч граждан, — Железняк (видео)

По словам парламентария Ярослава Железняка, для призыва в армию полумиллиона человек необходимо выделить 580 миллиардов гривен, однако военный бюджет уже испытывает нехватку средств.

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На данный момент в бюджете Украины нет средств на мобилизацию 500 тысяч граждан, о которых говорил президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью "Украинской правде" заявил нардеп от политической партии "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, в новом законопроекте о мобилизации, который активно обсуждается в обществе, не указана цифра в 500 тысяч человек, но, в любом случае, сейчас государство не может обеспечить столько человек личного состава дополнительно.

"Есть ли деньги на мобилизацию дополнительно 500 тысяч людей здесь и сейчас в армию? Нет", — заявил нардеп.

По словам Железняка, в 2023 году военный бюджет составил 1,9 триллиона гривен, бюджет на следующий год — 1,6 триллиона.

"Минус 300 миллиардов, которые мы будем искать. Уже такая математика подводит нас к выводу, что денег уже не хватает на текущие численность и потребности армии", — пояснил он.

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Призвать 500 тысяч человек: где власти найдут деньги для усиления мобилизации

Парламентарий отметил, что для того, чтобы увеличить численность войска на 500 тысяч человек, необходимо примерно 580 миллиардов гривен. Эти средства лягут на ту часть бюджета Украины, которая формируется за счет внутренних доходов.

"Таких денег мы, к сожалению, найти не сможем. Мы обеспечиваем армию за свои деньги внутренних доходов — налоги, таможня, немного приватизация и несколько сот миллионов долларов от Норвегии. Все остальные международные партнеры не финансируют военные расходы", — говорит Железняк.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря сообщил, что ВСУ нуждаются в мобилизации 500 тысяч украинских граждан.

26 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование не делало запрос о мобилизации 400-500 тысяч украинцев, а лишь сформировало приблизительную цифру боеприпасов, вооружения и человеческого ресурса на следующий год.