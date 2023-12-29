"Аналогов нет": эксперт назвал минусы САУ "Коалиция-СВ", которые РФ перебросит к Финляндии

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, противник пытался сделать уникальное вооружение, которого нет даже на Западе, однако вышло далеко не то, что он хотел.

Россияне продолжают пугать Финляндию после того, как страна стала полноценным членом НАТО. В этот раз пошла речь об вооружении, которое РФ грозится разместить на границе. Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в комментарии "24 каналу" рассказал, чем оно опасно.

По его словам, речь идет о новых самоходных гаубицах "Коалиция-СВ", которые Кремль планирует в ближайшем будущем переместить к границам с Норвегией и Финляндией. Оружие достаточно специфическое и по своей "мифичности похоже на танк "Армата".

То есть, Россия хвастается новейшими образцами вооружения и его возможностями на фоне конкурентов из Запада, однако в реальности САУ еще не использовалась в бою, поэтому сложно предсказать что-то, рассказывает военный эксперт.

Делали "Коалицию-СВ" очень долго и началась реализация проекта еще в нулевых или 2010-х годах. У Кремля появилась затея создать систему, которая будет якобы в разы лучше артиллерийских систем, которые есть на Западе и будет использовать при этом снаряды калибра 155.

"Любая 155-миллиметровая система перестреливает 152-миллиметровую. Тут физику не проведешь. В снарядах 155 миллиметров больше заряда, больше "камера" и т.д. Тогда в России даже думали перейти на снаряды калибра 155 миллиметров. Но остались на снарядах 152 миллиметра. Коалицию-СВ" довольно долго делали. Сначала там планировали произвести двухствольную систему, чтобы выйти на 12 выстрелов в минуту. Но в конце концов это получилась просто новая "Мста" с более длинным стволом, — говорит Олег Катков.

Только буквально 2 месяца назад появились данные, что САУ в итоге якобы прошла все испытания, однако это явно не тот вид вооружения, который устраивал бы Россию. Их производство будет на низком уровне и уже медленно начинается. Основное внимание противника будет сосредоточено на том, чтобы восстановить советские запасы.

"Это фактически будет "аналоговнет" как "Армата". Их сделают где-то 10 – 12 – 14 единиц, которые будут кататься по полигонам. А потом там будут рассказывать фантастические истории, как "Коалиция-СВ" "воюет", — подытожил Олег Катков.

Напомним, 27 декабря сообщалось, что в РФ обозначили цели расширения войны и Финляндия может стать второй Украиной. По словам аналитиков, в российском информационном пространстве заявили о территориальных и идеологических целях расширения войны за пределы Украины. В Финляндии якобы растут националистические настроения.