Мобилизация в Украине: в Черновцах мужчина выпрыгнул из окна ТЦК, подробности

Информацию об инциденте подтвердили в областном центре комплектования. Один из военнослужащих решил сбежать от призыва через окно на втором этаже.

В Черновцах мужчина, которого вызвали в ТЦК, сбежал оттуда выпрыгнув из окна. Прыжок оказался не очень удачным. Об этом сообщает "Общественное".

Инцидент произошел 28 декабря в здании городского Центра комплектации и социальной поддержки. Один из военнообязанных решил сбежать от призыва через окно на 2 этаже. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Черновицкого областного центра комплектования Татьяна Гайдащук.

В результате прыжка он неудачно приземлился и получил травмы. На место вызвали "скорую", которая госпитализировала прыгуна в больницу скорой медицинской помощи.

Мужчина жив, в стабильном состоянии, находится в нейрохирургическом отделении медицинского учреждения.

Напомним, что руководитель ТЦК в Запорожье помог более 300 мужчинам уклониться от мобилизации. По информации правоохранителей, подозреваемый с сообщниками брали за свои "услуги" от 2 до 3 тысяч долларов. Они ставили уклонистов на учет и освобождали от службы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что недавно в Одессе разоблачили работника ТЦК, который помогал мужчинам избегать службы в украинской армии. Незаконной деятельностью он занимался вместе со своим братом.