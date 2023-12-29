ВС РФ продвинулись под Работино и к коксохиму в Авдеевке, ВСУ атакуют под Головкой, — ISW (карты)

По данным аналитиков, под Купянском продвижений нет, российские источники пишут, что отдают предпочтение ударам по объектам ВСУ, а не наземным атакам.

Российские войска недавно добились подтвержденного продвижения в восточной части Запорожской области. Сообщается также и о продвижении на западе региона. Недавно опубликованные кадры с геолокацией подтвердили, что российские войска заняли Дорожнянку, к югу от Гуляйполя. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 28 декабря.

Российские "военкоры" утверждают, что российские войска продвигались к западу и северо-западу от Работино и вдоль линии Работино – Вербовое.

Один из российских военных блоггеров заявил, что ВС РФ продвинулись к западу от Работино и вдоль линии Новопрокоповка – Вербовое. Сообщается также, что 27 декабря ВСУ захватили небольшой плацдарм к северу от Вербового. Но в ISW не нашли тому подтверждений.

Запорожская область

Войска РФ продвинулись к коксохиму в Авдеевке

Авдеевка

ВС РФ незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки, а 28 декабря продолжили позиционные бои. На геолоцированных кадрах, появившихся 28 декабря, видно незначительное продвижение ВС РФ в районе Авдеевского коксохимического завода. По утверждениям российских "военкоров", продвижение составило 800 метров от Северного, возле Очеретино вдоль железной дороги, в промзоне.

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Александра Штупуна, войска РФ удвоили применение барражирующих боеприпасов и увеличили удары планирующими бомбами с самолетов Су-34 и Су-35 на Таврийском направлении (Авдеевка, западная часть Донецкой и Запорожская области).

Купянск

28 декабря на линии Купянск-Сватово-Кременная продолжались позиционные бои, но без подтвержденных изменений линии фронта. Российские источники сообщили о захвате двух неуказанных позиций ВСУ возле Синьковки — в ISW пока не обнаружили подтверждений.

Еще один российский источник сообщил, что российские войска медленно продвигаются на Купянском направлении, но отдают предпочтение ударам по объектам ВСУ, а не наземным атакам.

И российские, и украинские источники сообщали о позиционных боях к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки, Ивановки и озера Лиман, к западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества, Торского, Дибровой и Григоровки.

Горловка

Российские источники сообщили, что 28 декабря ВСУ вели атаки в районе Горловки, в Майорском и Нью-Йорке.

Марьинка

По некоторым сообщениям, 28 декабря российские войска продвинулись в районе Марьинки и продолжили позиционные бои. Российские "военкоры" также сообщили о тактических наступлениях в районе Победы.

Карта боев в Донецкой области

Крынки

По состоянию на 28 декабря, Силы обороны удерживают позиции на левом берегу Херсонской области, где продолжаются позиционные бои.

Напомним, что ВС РФ захватили новые территории в районе Бахмута.

Также сообщалось, что в ISW рассказали, применила ли РФ в Украине новый иранский Shahed-238.