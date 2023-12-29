Некоторым мужчинам будут выдавать повестки на блокпостах в Киевской области: кого это касается

Силовики на блокпостах будут проверять документы у граждан. Если выяснится, что лицо находится в розыске из-за уклонения от призыва, или не обновило свои данные, ему могут выписать повестку

На Киевщине будут продолжаться усиленные меры безопасности с 28 декабря по 6 января 2024 года, в результате чего было увеличено количество блокпостов в регионе. Комендант Киевской области Руслан Олейник рассказал в комментарии "ТСН.ua", связаны ли эти меры с мобилизацией.

Он отметил, что подобные мероприятия на территории области проводятся один-два раза в месяц.

"Сейчас контрдиверсионные и безопасностные мероприятия будут проведены по поручению Руслана Кравченко, начальника КОВА, которые согласованы с военным командованием. Их цель — выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", — сказал Руслан Олейник.

Он отметил, что также предусмотрено выполнение задач по проверке, осмотру имущества и автомобилей на блокпостах, в результате в регионе проведут контрдиверсионные мероприятия с 28 декабря по 6 января 2024 года.

Будут ли искать уклонистов от мобилизации в регионе

Олейник отметил, что поисковые действия и фильтрационные мероприятия направлены на всех, кто нарушил закон. Кроме этого, это касается не только жителей Киева и области, но и других жителей со всех уголков Украины, которые передвигаются по региону. В рамках фильтрации отрабатывается оперативная информация, проводятся совместные мероприятия с Нацполицией и СБУ. В частности, это комплекс задач по вопросам безопасности.

Кому будут вручать повестки на блокпостах

По его словам, все мероприятия в регионе плановые, не было никаких отдельных указаний по усилению мобилизации. Однако в установленном порядке на блокпостах будут вручать повестки мужчинам. Если правоохранители во время проверки обнаружат, что лицо находится в розыске из-за уклонения от призыва, или не возобновило учетные данные в ТЦК и СП, то сотрудники военкомата выпишут повестки таким гражданам.

"Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет. Это меры безопасности, которые мы выполняем по поручению военного командования и председателя КОВА", — добавил он.

Напомним, 26 декабря в разных районах Киева начали разворачивать временные блокпосты. По словам начальника КГВА Сергея Попка, нужно регулярно повышать уровень навыков, взаимодействия и боеспособности тех структур, которые обеспечивают оборону столицы.

28 декабря председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко заявил об усилении мер безопасности с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года в Киевской области. По его словам, на совете обороны Киевщины приняли соответствующее решение из-за того, что враг может прибегнуть к новым провокациям во время новогодних праздников.