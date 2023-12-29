"Стратегическая задача": в ГУР рассказали, что может вынудить Путина завершить войну (видео)

По словам замглавы ГУР Вадима Скибицкого, Крымский полуостров является крайне важной территорией для противника, поэтому если боевые действия перенесутся туда, то это повлияет на всю линию фронта.

Существует мнение, что если перенести боевые действия на территорию Крымского полуострова, тогда Кремль может захотеть завершения войны в Украине. На эту тему высказался заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает NV 29 декабря.

По его словам, если перенести и в принципе проводить боевые действия на территории временно оккупированного полуострова, это повлияет на ход войны на всех направлениях. Крым крайне важен для противника.

"Крым — это на сегодня транзитная зона для поставки вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в наши южные регионы — Херсонская, Запорожская области. Во-вторых, базирование Черноморского флота. Хотя мы его, по сути, изолировали и сейчас Черноморский флот действует в основном только в восточной части Черного моря, но он остается мощным", — заявил Вадим Скибицкий.

Опасность от российских кораблей остается, ведь они продолжают патрулировать акваторию, а также в любой момент могут нанести ракетный удар по украинской территории, продолжают в ГУР.

В то же время, есть цели, которые перед собой ставил президент России Владимир Путин последние 2 года. Он их не выполнил ни в 2022, ни в 2023, а лишь снова перенес на следующий год.

Одна из задач, которую перед оккупантами официально ставил глава Кремля — оккупация Луганской и Донецкой областях в административных границах, но они не смогли это выполнить.

"Мы понимаем, что в любом случае, кроме этого, будет задача удержания временно оккупированных территорий. И они этого не скрывают. Поэтому любые действия по освобождению наших территорий — будь то юг Украины, или это Крымский полуостров — являются нашей задачей. Наша стратегическая задача — вернуть оккупированные территории под контроль", — заявил Вадим Скибицкий.

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Напомним, 23 декабря в New York Times написали, что Владимир Путин тайно намекает на готовность к переговорам c Украиной. В материале отметили, что российский президент якобы желает прекращения огня, но при этом хочет контролировать захваченные украинские территории.

29 декабря сообщалось, что аналитики из ISW объяснили тот факт, что глава Кремля якобы пытается договориться с Киевом. По словам аналитиков, авторы публикации косвенно обвиняют именно президента Украины, а не Путина, в отсутствии серьезных переговоров. Утверждается, что сообщения президента РФ через неофициальные каналы точнее отражают его намерения, чем публичные заявления Кремля.