Новогодние желания россиян: опубликованы результаты опроса в РФ о войне (инфографика)

По результатам телефонного соцопроса от одной из российских компаний граждане РФ просят прекратить войну. Они мечтают о мире и завершении "СВО". Исследователи заявляют, что именно эти желания оказались главными в канун Нового года.

Действия российских властей прямо противоречат запросу и мечтам народа страны-агрессора. Именно такой вывод сделали авторы нового исследования-опроса от компании Russian field "Специальная военная операция" в Украине: отношение россиян".

Хотя очередной ракетный обстрел городов Украины свидетельствует об обратном, россияне не поддерживают войну в Украине и в канун Нового года желают прекращения бойни.

Стоит отметить, что количество тех, кто отказался или не смог по техническим причинам принять участие в опросе в феврале 2022 года было больше, чем в конце 2023-го.

Статистика отказов в опросе россиян Фото: russianfield

"Мирного неба" желают 50% опрошенных. Пожелание "мира" преобладает в возрастной группе от 40 лет и старше и достигает максимума — почти 68% в группе пожилых людей (от 60 лет). Молодежь до 30 лет поставила в приоритет пожелания оптимизма и терпения (держаться, не сдаваться) — это самый частый ответ в этой группе (почти 30%).

"Мирного неба" желают 50% опрошенных россиян Фото: russianfield

Второе по популярности пожелание — здоровье. Так ответили 40% респондентов.

Примечательно, что лишь 6% россиян хотели бы не просто конца войны любой ценой, а именно победы России в конфликте.

Выборы президента также попали в поле зрения опрошенных, но только 2% желают переизбрания Владимира Путина, а 1% ответил, что желают нового президента.

Хотят поговорить с Путиным о войне

Вопрос о завершении войны — главный, который хотели бы задать Путину россияне. Президентская политика в отношении Украины оказалась втрое популярнее темы повышения зарплат и пенсий в РФ. Об этом свидетельствует другой опрос от "Левада-центра". Россияне хотели узнать у Путина о завершении войны, в частности во время декабрьской "Прямой линии", выяснили социологи.

Когда и чем закончится война в Украине, спросило бы относительное большинство опрошенных в конце ноября (21%) — следует из результатов исследования.

Вопрос об окончании войны — главный, который хотели бы задать Путину россияне Фото: Левада Центр

"Россияне уже не ждут от Путина новостей о возможном улучшении их уровня жизни: о пенсиях и их повышении спросили бы 8%, о медицине, образовании и социальных программах — 8%, о зарплатах и уровне жизни в целом — 7%", — говорят специалисты.

6% попытались бы выяснить, когда Путин уйдет.

Вопросы о миграции и коррупции волнуют по 2% опрошенных.

10% вообще не интересуются выступлением Путина и его ответами.

Между тем стало известно, для какого объекта россияне не пожалели "Кинжалы" во время ракетной атаки по Украине 29 декабря. По предварительной информации российские захватчики атаковали предприятия в Запорожье аэробалистическими ракетами типа "Кинжал".

Напомним, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила 300 скоростных ракет Х-22 и модернизированную версию Х-32. По его словам, украинская ПВО не сбила ни одну из этих ракет.