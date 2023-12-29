"Около десяти ударов": стало известно, для какого объекта россияне не пожалели "Кинжалы"

Украинской противовоздушной обороне удалось уничтожить одну из десяти ракет в Запорожском районе. В результате "прилетов" есть погибшие и раненые, рассказал председатель ОВА Юрий Малашко.

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Вооруженные силы Российской Федерации утром 29 декабря по предварительной информации атаковали предприятия в Запорожье аэробаллистическими ракетами типа "Кинжал". Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, передает "Укринформ".

"В целом враг нанес около 10 ракетных ударов, одну ракету удалось сбить. В основном, предварительно, это были "Кинжалы", — сказал Юрий Малашко.

ВС РФ атаковали предприятие в Запорожье: что известно

Малашко отметил, что целями врага стали территории нескольких предприятий в Запорожье. В частности, одна из ракет попала по открытой местности, другая разрушила частный дом. Также взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов города.

По его словам, сейчас известно о четырех погибших и 12 пострадавших.

"Р*шистская ракета уничтожила частный дом. Вместо дома — воронка, обломки кирпича, стройматериалов, остатки быта и уюта... Сердце обливается кровью. Это — не война с НАТО, не денацификация, это геноцид украинцев. Это международный терроризм", — подчеркнул он.

Юрий Малашко добавил, что одну из российских ракет удалось сбить средствами ПВО в Запорожском районе.

Массированная ракетная атака ВС РФ 29 декабря

Утром 29 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители. Звуки взрывов слышали в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил около 110 ракет, большую часть сбила ПВО.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук рассказал, что 29 декабря состоялась самая масштабная атака с воздуха. Противник запустил 158 воздушных целей, из которых уничтожено было 114. Речь идет о 27 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила 300 скоростных ракет Х-22 и модернизированную версию Х-32. По его словам, украинская ПВО не сбила ни одну из этих ракет.