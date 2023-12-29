"Близько десяти ударів": стало відомо, для якого об'єкту росіяни не пожалкували "Кинджали"

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити одну з десяти ракет в Запорізькому районі. Внаслідок "прильотів" є загиблі та поранені, розповів голова ОВА Юрій Малашко.

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Збройні сили Російської Федерації вранці 29 грудня за попередньою інформацією атакували підприємства у Запоріжжі аеробалістичними ракетами типу "Кинджал". Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає "Укрінформ".

"Загалом ворог наніс близько 10 ракетних ударів, одну ракету вдалось збити. Здебільшого, попередньо, це були "Кинджали", — сказав Юрій Малашко.

ЗС РФ атакували підприємство у Запоріжжі: що відомо

Малашко зазначив, що цілями ворога стали території кількох підприємств у Запоріжжі. Зокрема, одна з ракет влучила по відкритій місцевості, інша зруйнувала приватний будинок. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів міста.

З його слів, наразі відомо про чотирьох загиблих та 12 постраждалих.

"Р*шистська ракета знищила приватний будинок. Замість хати — воронка, уламки цегли, будматеріалів, рештки побуту та затишку… Серце обливається кров‘ю. Це — не війна з НАТО, не денацифікація, це геноцид українців. Це міжнародний тероризм", — наголосив він.

Юрій Малашко додав, що одну з російських ракет вдалося збити засобами ППО в Запорізькому районі.

Масована ракетна атака ЗС РФ 29 грудня

Вранці 29 грудня російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні, в результаті чого є загиблі та поранені мирні жителі. Звуки вибухів чули в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Зі слів президента України Володимира Зеленського, ворог випустив близько 110 ракет, більшу частину збила ППО.

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Микола Олещук розповів, що 29 грудня відбулася наймасштабніша атака з повітря. Противник запустив 158 повітряних цілей, з яких знищено було 114. Мова йде про 27 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія запустила 300 швидкісних ракет Х-22 та модернізовану версію Х-32. З його слів, українська ППО не збила жодну з цих ракет.