РФ ракетами атакувала підприємства в Запоріжжі: є загибла та багато поранених (фото)

Вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти інфраструктури та багатоповерхові будинки. Відомо про одну загиблу жінку та щонаймеше 10 поранених.

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю вранці, 29 грудня. Унаслідок атаки є руйнування, а під завалами можуть залишатися люди. Про це в телеграм-каналі повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні в період часу із 07:30 по 08:25 військові РФ завдали масований ракетний удар по Запоріжжю. Цілями ворога стали території кількох підприємств міста. На жаль, наразі відомо про одну загиблу жінку. Попередньо — 10 постраждалих. Під завалами однієї з будівель можуть перебувати люди", — проінформував він.

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За його інформацією, одна з ракет влучила по відкритій місцевості, ще одна зруйнувала приватний будинок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхівки в одному з районів обласного центру.

На місцях працюють оперативні служби. Одну з ворожих ракет було збито засобами ППО в Запорізькому районі.

"Інформація щодо всіх місць влучань, руйнувань і постраждалих уточнюється", — зазначив Юрій Малашко.

Масована ракетна атака 29 грудня

Нагадаємо, що в ніч проти 29 грудня РФ атакувала територію України "шахедами", а вранці обстріляла кілька обласних центрів ракетами. У Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Києві лунали вибухи.

За словами речника Повітряних сил, ціллю російських військ була вся територія України. Окупанти застосовували балістичні та крилаті ракети, які запускали з кількох напрямків — летіло все, крім "калібрів".

Київська влада поділилася подробицями ракетної атаки по Києву. Щонайменше 7 людей постраждали. Також через ракетний удар постраждала будівля станції метро "Лук'янівська", житлові будинки та складське приміщення.

У Львові одна людина загинула, і ще 8 отримали поранення. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 навчальні заклади.