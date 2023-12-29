ЗС РФ завдали удару по Львову: постраждали школи та житлові будинки, є жертви (фото, відео)

За даними обласної військової адміністрації, одна людина загинула і ще 8 дістали поранення. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 навчальні заклади.

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Російські окупанти атакували Львів вранці 29 грудня, внаслідок чого було зафіксовано влучання в житловий будинок. Мер міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі поділився деякими подробицями обстрілу.

На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що кілька житлових будинків сильно постраждали від дій ЗС РФ. На місце оперативно прибули рятувальні служби, які повинні будуть впоратися з наслідками атаки.

Влада Львова поділилася наслідками ракетної атаки по місту Фото: Facebook/Андрій Садовий Влада Львова поділилася наслідками ракетної атаки по місту Фото: Facebook/Андрій Садовий

"Наслідки ракетної атаки на Львів. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки. Є постраждалі", — написав Андрій Садовий.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook також поділився деякими кадрами з місця інциденту, проте на той момент інформації про загиблих не було.

Уже за кілька хвилин стало відомо, що одна людина внаслідок ракетного обстрілу померла.

"Станом на цю годину відомо, що в житловому будинку на вулиці Хоткевича у Львові через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", — написав Максим Козицький.

О 9:25 Андрій Садовий також підтвердив інформацію про загиблого, а також доповнив, що постраждали 8 осіб.

Окремо він поділився додатковими кадрами наслідків атаки. Пошкоджено 3 школи у Львові та один дитячий садок.

Влада Львова поділилася наслідками ракетної атаки по місту Фото: Facebook/Андрій Садовий Влада Львова поділилася наслідками ракетної атаки по місту Фото: Facebook/Андрій Садовий

Нагадаємо, 29 грудня повідомлялося, що ЗС РФ завдали нового ракетного удару по Україні і в кількох регіонах пролунали гучні вибухи. У Повітряних силах поділилися, що противник здійснив запуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Пізніше столична влада поділилася подробицями ракетної атаки по Києву. Щонайменше 7 людей постраждали, як написав мер Віталій Кличко. Також через ракетний удар постраждала будівля станції метро "Лук'янівська", житлові будинки та складське приміщення.