ВС РФ нанесли удар по Львову: пострадали школы и жилые дома, есть жертвы (фото, видео)

По данным областной военной администрации, один человек погиб и еще 8 получили ранения. В результате вражеского обстрела повреждены 4 учебных заведения.

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Российские оккупанты атаковали Львов утром 29 декабря, в результате чего было зафиксировано попадание в жилой дом. Мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале поделился некоторыми подробностями обстрела.

На опубликованных в сети кадрах можно увидеть, что несколько жилых зданий сильно пострадали от действий ВС РФ. На место оперативно прибыли спасательные службы, которые должны будут справиться с последствиями атаки.

Власти Львова поделились последствиями ракетной атаки по городу Фото: Facebook/Андрій Садовий Власти Львова поделились последствиями ракетной атаки по городу Фото: Facebook/Андрій Садовий

"Последствия ракетной атаки на Львов. Взрывной волной повреждены жилые дома. Есть пострадавшие", — написал Андрей Садовый.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий на своей странице в социальной сети Facebook также поделился некоторыми кадрами с места инцидента, однако на тот момент информации о погибших не было.

Уже спустя несколько минут стало известно, что один человек в результате ракетного обстрела скончался.

"По состоянию на этот час известно, что в жилом доме на улице Хоткевича во Львове из-за ракетного удара один человек погиб, трое раненых. Информация дополняется", — написал Максим Козицкий.

В 9:25 Андрей Садовый также подтвердил информацию о погибшем, а также дополнил, что пострадали 8 человек.

Отдельно он поделился дополнительными кадрами последствий атаки. Повреждено 3 школы во Львове и один детский сад.

Власти Львова поделились последствиями ракетной атаки по городу Фото: Facebook/Андрій Садовий Власти Львова поделились последствиями ракетной атаки по городу Фото: Facebook/Андрій Садовий

Напомним, 29 декабря сообщалось, что ВС РФ нанесли новый ракетный удар по Украине и в нескольких регионах прозвучали громкие взрывы. В Воздушных силах поделились, что противник осуществил запуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Позже столичные власти поделились подробностями ракетной атаки по Киеву. Минимум 7 человек пострадали, как написал мэр Виталий Кличко. Также из-за ракетного удара пострадало здание станции метро "Лукьяновская", жилые дома и складское помещение.