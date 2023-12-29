"Путин угрожал союзникам НАТО": Байден обратился к Конгрессу после массированного обстрела РФ

По словам президента США, ставки этой борьбы выходят далеко за пределы Украины, ведь они влияют на весь Альянс, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.

На фоне массированной российской ракетной атаки в пятницу, 29 декабря, президент США Джо Байден призвал Конгресс активизироваться, "действовать без дальнейших проволочек" и принять финансирование для Украины. Об этом он заявил на официальном сайте Белого дома.

По его словам, то, что Россия использовала в этом массированном обстреле беспилотники и ракеты для ударов по городам и гражданской инфраструктуре — яркое напоминание миру, что после почти двух лет полномасштабной войны цель президента Российской Федерации Владимира Путина остается неизменной.

"Он стремится уничтожить Украину и подчинить ее народ. Его надо остановить", — отмечает президент США.

Байден добавил, если Конгресс не примет срочные меры в 2024 году, то США не сможет продолжать отправлять оружие и "жизненно важные" системы ПВО, которые необходимы Украине.

"Перед лицом этой жестокой атаки Украина развернула системы противовоздушной обороны, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры поставили в Украину в течение прошлого года, чтобы успешно перехватить и уничтожить много ракет и беспилотников", — говорится в заявлении.

Кроме того, президент США отметил, что американский народ может гордиться жизнями, которые помог спасти и поддержкой, которую предоставил Украине, когда она "защищает свой народ, свою свободу и независимость".

По словам Байдена, ставки этой борьбы выходят далеко за пределы Украины, ведь они "влияют на весь Альянс НАТО, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений".

"Путин не просто пытался уничтожить Украину, он также угрожал некоторым нашим союзникам НАТО", — подчеркнул президент США.

Как отмечает Байден, Соединенные Штаты сплотили коалицию из более 50 стран для поддержки обороны Украины.

"Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История будет сурово судить тех, кто не отвечает на призыв свободы", — говорится в сообщении.

Массированная ракетная атака ВС РФ 29 декабря

Утром 29 декабря российские военные нанесли массированный ракетный удар по Украине, в результате чего есть погибшие и раненые мирные жители. Звуки взрывов слышали в Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Львове и Киеве. По словам президента Украины Владимира Зеленского, враг выпустил около 110 ракет, большую часть сбила ПВО.

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук рассказал, что 29 декабря состоялась самая масштабная атака с воздуха. Противник запустил 158 воздушных целей, из которых уничтожено было 114. Речь идет о 27 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, представитель Воздушных сил полковник Юрий Игнат заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия запустила 300 скоростных ракет Х-22 и модернизированную версию Х-32. По его словам, украинская ПВО не сбила ни одну из этих ракет.