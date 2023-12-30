Массированная атака ВС РФ по Украине стала кульминацией российских экспериментов, – ISW

По мнению аналитиков, атакуя Украину 29 декабря, Россия полагалась на уроки, извлеченные в ходе своих разведывательных и исследовательских миссий и усилий по испытанию украинской ПВО.

Обстрел территории Украины 29 декабря, вероятно, стал кульминацией нескольких месяцев экспериментов Российской Федерации с различными комбинациями беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также усилий по испытанию украинской ПВО. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 29 декабря.

Как отмечают аналитики, за последние несколько месяцев ВС РФ нанесли по Украине серию ударов различной мощности, используя различные комбинации БПЛА, крылатых и баллистических ракет. Оккупанты, как правило, использовали либо исключительно БПЛА Shahed, либо эти же дроны в комбинации с меньшим количеством ракет.

Для массированного обстрела 29 декабря россияне использовали 36 БПЛА Shahed и более ста ракет различного типа. По мнению авторов отчета, оккупанты применяют дроны для обхода ПВО, а ракеты — для нанесения максимального ущерба намеченным целям.

"Россия, вероятно, сознательно накапливала запасы ракет различных размеров осенью и в начале зимы 2023 года, чтобы создать более разнообразный ударный комплекс и применить уроки, извлеченные в ходе различных недавних разведывательных и исследовательских миссий", — считают в ISW.

Напомним, утром 29 декабря ВС РФ осуществили самую масштабную ракетную атаку, выпустив по мирным городам Украины 158 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 114 воздушных целей.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российские военные атаковали Украину почти всем, что имеют в своем арсенале, в том числе "Кинжалами", С-300, крылатыми ракетами и беспилотниками.