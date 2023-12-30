Ночью оккупанты атаковали Украину дронами Shahed: первые подробности (видео)

По данным Генштаба ВСУ, украинским силам ПВО удалось сбить половину запущенных оккупантами беспилотников.

В ночь на 30 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами Shahed. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Сообщается, что оккупанты запустили по Украине десять дронов. Украинским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить пять воздушных целей. О том, какие именно области подверглись атаке в ведомстве не уточнили.

О запуске по территории Украины БПЛА Shahed также предупреждали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые паблики.

Председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин ночью сообщил об атаке на Херсон и опубликовал видео пожара.

"Херсон прямо сейчас… Город под плотным огнем российских оккупационных войск. Оставайтесь в безопасных местах!" — написал Прокудин.

Утром глава ОВА уточнил, что за минувшие сутки враг запустил по Херсонской области 8 БПЛА Shahed. Кроме того, оккупанты атаковали регион из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-и авиации, всего совершив 108 обстрелов.

По информации Прокудина, ВС РФ попали в жилые кварталы, гуманитарный штаб в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне.

По данным Телеграм-каналов, ночью были также были слышны взрывы в городе Староконстантинов Хмельницкой области.

Напомним, утром 29 декабря Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по мирным городам Украины, выпустив 158 воздушных целей. Силам ПВО удалось уничтожить 114 воздушных целей.

Аналитики Института изучения войны (ISW) полагают, что обстрел 29 декабря стал кульминацией нескольких месяцев экспериментов Российской Федерации с различными комбинациями беспилотных летательных аппаратов и ракет, а также усилий по испытанию украинской ПВО.