32 БПЛА за ночь: в Минобороны РФ сообщили об атаке дронов в четырех регионах (видео)

По данным росСМИ, взрывы могли прозвучать на заводе "Кремний Эл" в Брянской области, где производят компоненты для ЗРК и комплексов "Искандер". Пропагандистка Симоньян обвинила Украину в ударах по частным домам и заявила, что Москва выступает за завершение войны.

В ночь на 30 декабря территория Российской Федерации была якобы массово атакована беспилотниками. Об этом сообщили Telegram-канале Минобороны РФ.

Сначала в оборонительном ведомстве противника заявили о том, что якобы удалось пресечь попытку "киевского режима" совершить террористические акты. В произошедшем традиционно обвинили украинскую сторону.

"Атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", говорится в сообщении.

Ближе к утру 30 декабря в Минобороны РФ добавили про новую атаку, которая якобы произошла. В этот раз уже речь шла про атаку БПЛА самолетного типа по различным российским объектам.

Примечательно, что зафиксированы воздушные объекты в небе были сразу в четырех областях.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", — говорится в сообщении.

Атака БПЛА по РФ: что пишут росСМИ

По данным российского медиа Mash, ПВО ближе к ночи работала над Белгородом и районах, которые находятся недалеко от него. В результате якобы погиб один человек и есть пострадавшие. Ранения осколочного характера могли получить женщина, ребенок и мужчина. Еще один человек контужен. Никаких подтверждений этому предоставлено не было на момент публикации материала.

Российское медиа "Брянская улица" также утверждает, что два БПЛА атаковали завод "Кремний Эл", который является вторым по величине в России по производству электроники. Там выпускали детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". В Минобороны никак не комментировали инцидент.

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале высказала возмущение по поводу атаки. Она считает, что Россия бьет исключительно по военным объектам, а вот Украина якобы поступает иначе.

"Мы бьем по их военным объектам. Они — по нашим частным домам. Мы — чтобы война скорее закончилась. Они — шоб було", — говорится в сообщении.

В РФ заявили о массовой атаке БПЛА по четырем регионам Фото: Скриншот

Украинская сторона никак не комментировала обвинения россиян на момент публикации материала.

Напомним, 29 декабря ВС РФ запустили по мирным городам Украины более 100 воздушных целей, что привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим. Взрывы звучали во многих регионах. Украинская противовоздушная оборона сбила большую часть российских ракет.