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32 БПЛА за ночь: в Минобороны РФ сообщили об атаке дронов в четырех регионах (видео)

Артем Богомаз
Фото: Telegram | В РФ заявили о массовой атаке БПЛА по четырем регионам

По данным росСМИ, взрывы могли прозвучать на заводе "Кремний Эл" в Брянской области, где производят компоненты для ЗРК и комплексов "Искандер". Пропагандистка Симоньян обвинила Украину в ударах по частным домам и заявила, что Москва выступает за завершение войны.

В ночь на 30 декабря территория Российской Федерации была якобы массово атакована беспилотниками. Об этом сообщили Telegram-канале Минобороны РФ.

Сначала в оборонительном ведомстве противника заявили о том, что якобы удалось пресечь попытку "киевского режима" совершить террористические акты. В произошедшем традиционно обвинили украинскую сторону.

"Атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивных снарядов системы залпового огня. Дежурными средствами ПВО 13 реактивных снарядов были уничтожены над Белгородской областью", говорится в сообщении.

Ближе к утру 30 декабря в Минобороны РФ добавили про новую атаку, которая якобы произошла. В этот раз уже речь шла про атаку БПЛА самолетного типа по различным российским объектам.

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Примечательно, что зафиксированы воздушные объекты в небе были сразу в четырех областях.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей", — говорится в сообщении.

Атака БПЛА по РФ: что пишут росСМИ

По данным российского медиа Mash, ПВО ближе к ночи работала над Белгородом и районах, которые находятся недалеко от него. В результате якобы погиб один человек и есть пострадавшие. Ранения осколочного характера могли получить женщина, ребенок и мужчина. Еще один человек контужен. Никаких подтверждений этому предоставлено не было на момент публикации материала.

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Российское медиа "Брянская улица" также утверждает, что два БПЛА атаковали завод "Кремний Эл", который является вторым по величине в России по производству электроники. Там выпускали детали для систем ПВО "Панцирь" и ракетных комплексов "Искандер". В Минобороны никак не комментировали инцидент.

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале высказала возмущение по поводу атаки. Она считает, что Россия бьет исключительно по военным объектам, а вот Украина якобы поступает иначе.

"Мы бьем по их военным объектам. Они — по нашим частным домам. Мы — чтобы война скорее закончилась. Они — шоб було", — говорится в сообщении.

В РФ заявили о массовой атаке БПЛА по четырем регионам
Фото: Скриншот

Украинская сторона никак не комментировала обвинения россиян на момент публикации материала.

Напомним, 29 декабря ВС РФ запустили по мирным городам Украины более 100 воздушных целей, что привело к разрушениям, жертвам и пострадавшим. Взрывы звучали во многих регионах. Украинская противовоздушная оборона сбила большую часть российских ракет.