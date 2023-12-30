В Крыму прозвучали громкие взрывы: оккупанты жалуются на атаку надводного беспилотника

По словам "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева, безэкипажный катер был якобы уничтожен вертолетами в открытом море. В Минобороны РФ заявили, что объект якобы принадлежит ВМС Украины.

На территории временно оккупированного полуострова Крым прозвучали громкие взрывы. Россияне говорят, что это была атака надводного беспилотника. О неспокойной ситуации сообщает издание "Крым.Реалии" 30 декабря.

Произошел взрыв якобы в 8:44 по киевскому времени и его могли слышать жители Севастополя. Произошло это, как говорится в сообщении, в центральной части города и взрыв был настолько мощный, что у людей в домах задрожали окна.

Взрывы в Крыму 30 декабря: реакция "властей"

По данным Министерства обороны РФ, атака якобы произошла в северо-западной части акватории Черного моря. Они зафиксировали безэкипажный катер ВМС Украины, который мог следовать в направлении Крымского полуострова.

"Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", — говорится в сообщении.

На территории Крымского полуострова прозвучали громкие взрывы Фото: Скриншот

Никаких подтверждений этому заявлению предоставлено не было.

Отдельно по этому поводу высказался "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев. В своем Telegram-канале он написал, что все громкие звуки, которые могли слышать жители города — якобы попытка российских военных отразить попытку атаки надводного беспилотника.

"По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК. Доверяйте только официальной информации", — говорится в сообщении.

На территории Крымского полуострова прозвучали громкие взрывы Фото: Скриншот

Никаких доказательств с его стороны также предоставлено не было. Комментариев от украинской стороны по поводу обвинений на момент публикации материала не прозвучало.

Напомним, 30 декабря в Минобороны РФ сообщили об атаке дронов в четырех регионах. Российские СМИ утверждают, что прозвучать взрывы могли также на заводе "Кремний Эл" в Брянской области, где производят компоненты для различного вооружения.

26 декабря был атакован БДК "Новочеркасск" в Феодосии в оккупированном Крыму. Удар нанесли пилоты Воздушных сил крылатыми ракетами. По словам главы оккупационной администрации Сергея Аксенова, в результате атаки один человек погиб, еще двое получили ранения.