"Будет одна большая Буча": ветеран войны Дикий о необходимости закона о мобилизации (видео)

По словам экс-командира роты батальона "Айдар", мобилизация является единственной альтернативой оккупации. В противном случае страна рискует повторить путь УНР.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о мобилизации. По мнению экс-командира роты батальона "Айдар" и ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, если украинцы не будут мобилизоваться, то по всей Украине будет одна большая Буча. Об этом он сообщил в интервью Youtube-каналу Фокуса.

По мнению Евгения Дикого, законопроект о мобилизации опоздал на год. В Украине закрывали глаза на необходимость мобилизации. Однако теперь проблему все же начинают решать.

"Можно без мобилизации обойтись, проблемы не будет, но для этого мы должны принять тот факт, что нас оккупируют. Если нас это устраивает, то нет проблем. То, что происходит вокруг этого законопроекта, вызывает у меня очень неприятные ощущения", — говорит Евгений Дикий.

Он добавляет, что тыл почему-то решил, что война сама по себе выигрывается. Якобы в Украине 30 лет развивали армию и мобилизованные бойцы могут сами все сделать. Однако в таких больших войнах без мобилизации не обойтись.

"После того, как мы уже воюем два года, если мы проиграем войну — это будет одна большая Буча от линии нынешнего фронта до западной украинской границы. Никакой "лайт-версии" не будет. Россия пройдется здесь именно так, как всегда действовала там, где встретила сопротивление, но смогла его преодолеть. Чеченцы могут об этом много рассказать, но нам не надо так далеко ходить, мы уже видели это на своей территории", — объясняет ветеран российско-украинской войны необходимость мобилизоваться.

К тому же в мире уже прошла первая волна эмпатии со стороны Запада, поэтому 30 млн беженцев никто не будет принимать. Границы будут закрывать уже со стороны Евросоюза. Мобилизация — единственная альтернатива оккупации.

Напомним, 30 декабря юристы рассказали, кто и как будет вручать повестки по новым правилам, если примут закон о мобилизации.

29 декабря комбат 3-й штурмовой бригады Петр Горбатенко заявил, что мобилизация идет плохо из-за коррупции и непонимания.