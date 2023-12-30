"Спасибо Ани Лорак": украинские военные ударили по военным объектам в Белгороде, — СМИ (видео)

По данным источников журналистов, обстрел российского города стал ответом на варварские атаки мирных городов Украины днем ранее. Неэффективная работа ПВО ВС РФ повредила гражданскую инфраструктуру.

Силы безопасности и обороны смогли нанести ракетный удар по военным объектам на территории России. Речь идет про город Белгород. Об этом сообщили источники в спецслужбах в комментарии "Суспiльне" 30 декабря.

По данным собеседников издания, действия со стороны украинских защитников стали неким ответом на террористические обстрелы, которые прошли по всей Украине 29 декабря.

"Это совместные мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Мероприятия продолжаются", — говорится в сообщении.

В то же время, продолжают источники в спецслужбах, российская противовоздушная оборона, которая оказалась неэффективной, уже нанесла разрушения разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Какие именно военные объекты противника в регионе пострадали — информации нет.

Атака на Белгород: реакция властей и сети

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале обвинил в атаке на центр города Украину. По его данным якобы погибли двое детей, а также есть пострадавшие после "попадания в жилой сектор".

Украинские защитники атаковали военные объекты в Белгороде Фото: Скриншот

Власти предупредили местных жителей о том, что опасность якобы сохраняется, поэтому была включена сирена по городу. Людей призвали спуститься в укрытия.

Местный Telegram-канал "Белгородский осведомитель" распространил фотографию дрона, который мог атаковать город посреди ночи. На нем маркером написаны обращения к двум певицам украинского происхождения, которые молчат о российской агрессии — Ани Лорак и Maruv.

"Спасибо Ани Лорак за донат на ВСУ" и "Спасибо Maruv за донат на ВСУ", — говорится в текстах.

Украинские защитники атаковали военные объекты в Белгороде Фото: Telegram

Ранее источники в спецслужбах также сообщали СМИ о том, что ночные атаки на военные объекты в нескольких регионах РФ осуществлялись при помощи дронов. Во время атаки было использовано более 70 беспилотников. Часть из них ПВО противника перехватила, однако большинство эффективно сработали по целям. Разрушения зафиксированы на территории завода "Кремний Эл", который является одним из самых крупных производителей электроники для российского вооружения.

Напомним, 30 декабря в Минобороны РФ сообщили об атаке дронов в четырех регионах. Российские СМИ утверждают, что прозвучать взрывы могли также на заводе "Кремний Эл" в Брянской области, где производят компоненты для различного вооружения.