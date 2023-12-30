"Машин у нас больше нет": 3 FPV-дрона разнесли автобазу РФ в районе Лисичанска (видео)

Ударные БпЛА устроили масштабный пожар и сожгли гараж оккупантов. Оккупанты жалуются, что потеряли все машины.

В районе оккупированного Лисичанска на Луганщине российские оккупанты потеряли свой автопарк. Его уничтожили украинские пилоты FPV-дронов. Об этом сообщает "Военный курьер".

"Три украинских FPV-дрона устроили масштабный пожар и сожгли автобазу оккупантов возле Лисичанска. Расстроенный россиянин снимает металлолом на камеру и скулит, что машин у них больше нет", — говорится в сообщении.

На видео, которое снял оккупанты, видно два фрагмента. Первый — сразу после прилета, где все пылает и горит, и второй — где можно увидеть последствия дроновой атаки. Машины, которые оккупанты разместили в промышленном ангаре, сгорели дотла. Все вокруг черное и обгоревшее.

"Подведем итоги вчерашнего налета. Вот что у нас в итоге осталось — куча металла, сгоревшие авто. Сгорели последние два авто. Машин у нас больше нет. Ничего здесь не осталось", — жалуется оккупант.

Он добавил, что они насчитали обломки с трех дронов.

Напомним, что на Купянском направлении танковое подразделение ВС РФ пыталось атаковать позиции ВСУ и потеряло бронеколонну. Для атаки россияне выбрали то самое место, где перед этим потеряли пол десятка бронемашин.

ВСУ также ранее разгромили "отвлекающую" колонну ВС РФ на Херсонщине. Она стояла посреди дороги. Ее заметила украинская аэроразведка и передала координаты артиллеристам ВСУ.