Посреди разрушенного Угледара: "Черные запорожцы" показали уцелевший памятник Шевченко

В 72-й бригаде подписали фотографию словами "Стоит Шевченко. Стоит и Угледар".

Украинские военные держат оборону города Угледар. Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали уцелевший памятник Тарасу Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба военных.

На памятнике украинскому кобзарю заметны следы от попадания осколков. Однако кроме этих следов на памятнике выгравированы строки: "Свою Україну любіть, любіть її… Во время люте, в останню тяжкую мінуту за неї Господа моліть".

"Стоит Шевченко. Стоит и Угледар!" — подписали фотографию военные.

В сводке Генерального штаба вечером 30 декабря сообщается, что Угледар враг обстрелял из артиллерийских и минометных средств. На Шахтерском направлении было отбито 2 атаки.

Российские оккупанты активно пытались атаковать Угледар. Украинские военные уничтожили большое количество бронетехники оккупантов, а также отбросил врага дальше от важного города. Журналист Юрий Бутусов опубликовал видео о том, как украинские защитники разгромили батальон "Алга" 72-й бригады ВС РФ.

Напомним, 22 декабря ВСУ взорвали редкий ПТРК "Штурм-СМ" войск РФ под Угледаром.

18 декабря СМИ писали, что российская элитная бригада морской пехоты потеряла 50% личного состава во время боев за Угледар.