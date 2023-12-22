Редкий экземпляр: ВСУ взорвали ПТРК "Штурм-СМ" РФ, который прятался под Угледаром (видео)
Украинский дрон взорвал российскую установку, которая могла попасть по бронетехнике ВСУ. После взрыва от ПТРК остались мелкие обломки.
Бойцы 72 бригады "Черных Запорожцев" выследили ПТРК "Штурм-СМ" ВС РФ, который стоял посреди дороги неподалеку от Угледара в Донецкой области. После этого по месту дислокации российской установки, которая могла навредить украинской бронетехнике, нанесли удар с помощью FPV-дрона. Об удачном попадании рассказал волонтер и общественный активист Сергей Стерненко в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).Важно
Стерненко отметил, что удар нанесли одним из беспилотников, на которые украинцы насобирали деньги. На видео, опубликованном волонтером, можно увидеть ПТРК "Штурм-СМ" ВС РФ, который стоял под деревом на перекрестке болотистых дорог. Через мгновение по нему попадает FPV-дрон — несколько секунд зрители "видят" полет его "глазами". Затем разведывательный БПЛА в отличном качестве показывает момент взрыва и последствия — установка уничтожена полностью.
OSINT-расследователи из группы "КиберБорошно" установили точные координаты точки, где украинцы нанесли удар — 47.719080, 37.327219. Точка расположена к югу от села Никольского под Угледаром. Ориентировочное расстояние до возможных позиций ВСУ — около 7 км.
Также расследователи указали, что ПТРК "Штурм-СМ" на шасси МТ-ЛБ является достаточно редким трофеем на российско-украинской войне.
Отметим, "Штурм-СМ" — противотанковый ракетный комплекс, вооруженный различными типами ракет для уничтожения бронетехники на расстоянии от 400 м до 5 км. Также устройство может поражать воздушные цели — например, вертолеты на высоте до 3 км. На российских порталах можно отыскать информацию об активном участии ПТРК во вторжении РФ в Украину. В частности, россияне хвастаются, что применили их весной 2022 года во время боевых действий на Харьковщине.
Бои на Донбассе — детали
В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 22 декабря указано, что под Угледаром ВС РФ не ведет наступательных действий. Между тем продолжаются попытки врага отодвинуть бойцов Сил обороны из-под Крынок на левобережье Херсонщины. В частности, пресс-служба Оперативного командования "Юг" сообщила об отражении 30 атак на данном направлении. Еще одно горячее направление — Авдеевка: глава военной администрации указал, что россияне пытаются захватить город, наступая с трех сторон.
Напоминаем, партизаны группы "Атеш" обнаружили в Крыму эшелон САУ "Гвоздика", которые ВС РФ могут отправить на Херсонщину. В то же время OSINT-расследователи рассказали, какие россияне планируют защищать Крымский полуостров от морских дронов ВСУ.