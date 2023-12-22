17-летних украинцев на Донбассе могут мобилизовать в ВС РФ, — Андрющенко (фото)

По словам советника мэра Мариуполя, российские оккупанты формируют на войну с Украиной псевдобровольческие батальоны из местных жителей.

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Российские оккупанты планируют на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Донецкой области, с 2024 года ставить на воинский учет 17-летних украинских подростков, то есть рожденных в 2007 году. Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как отмечает советник, россияне уже сформировали соответствующие документы и начали подготовку к этому.

"Уже по поручению оккупантов по Мариуполю и району начали формирование дел призывника и постановку на воинский учет детей, родившихся в 2007 году. Для чего? Чтобы полноценно обеспечить призыв и наполнение штурмово-мясных батальонов в следующем году", — пишет он.

Андрющенко опубликовал соответствующие документы, которые оккупанты подготовили, чтобы оформлять дела таких призывников. Он призывает родителей обратить на них внимание.

"Родители, смотрите на эти оригиналы документов. Вы сами сейчас будете выписывать своим детям повестку, заполняя анкеты для дела призывника. Пока не поздно. Убегайте. Иначе... посмотрите цифры украинского Генштаба. Не дайте туда попасть вашему сыну", — подчеркнул он.

И добавил, что это — реальность, которая может произойти после "выборов царя царем".

Андрющенко напоминает, что российское военное руководство формирует для войны с Украиной псевдобровольческие батальоны.

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