Рідкісний екземпляр: ЗСУ підірвали ПТРК "Штурм-СМ" РФ, який ховався під Вугледаром (відео)
Український дрон підірвав російську установку, яка могла влучити по бронетехніці ЗСУ. Після вибуху від ПТРК залишились дрібні уламки.
Бійці 72 бригади "Чорних Запорожців" вистежили ПТРК "Штурм-СМ" ЗС РФ, який стояв посеред дороги неподалік від Вугледара у Донецькій області. Після цього по місцю дислокації російської установки, яка могла нашкодити українській бронетехніці, завдали удару за допомогою FPV-дрона. Про вдале влучання розповів волонтер і громадський активіст Сергій Стерненко у дописі в соцмережі X (раніше — Twitter).Важливо
Стерненко зазначив, що удар завдали одним з безпілотників, на які українці назбирали гроші. На відео, опублікованому волонтером, можна побачити ПТРК "Штурм-СМ" ЗС РФ, який стояв під деревом на перехресті болотистих доріг. За мить по ньому влучає FPV-дрон — кілька секунд глядачі "бачать" політ його "очима". Потім розвідувальний БПЛА у відмінній якості показує момент вибуху та наслідки — установка знищена повністю.
OSINT-розслідувачі з групи "КіберБорошно" встановили точні координати точки, де українці завдали удар — 47.719080, 37.327219. Точка розташована на південь від села Микільського під Вугледаром. Орієнтовна відстань до можливих позицій ЗСУ — близько 7 км.
Також розслідувачі вказали, що ПТРК "Штурм-СМ" на шасі МТ-ЛБ є досить рідкісним трофеєм на російсько-українській війні.
Зазначимо, "Штурм-СМ" — протитанковий ракетний комплекс, озброєний різними типами ракет для знищення бронетехніки на відстані від 400 м до 5 км. Також пристрій може вражати повітряні цілі — наприклад, вертольоти на висоті до 3 км. На російських порталах можна відшукати інформацію про активну участь ПТРК у вторгненні РФ в Україну. Зокрема, росіяни вихваляються, що застосували їх весною 2022 року під час бойових дій на Харківщині.
Бої на Донбасі — деталі
У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 22 грудня вказано, що під Вугледаром ЗС РФ не веде наступальних дій. Тим часом продовжуються спроби ворога відсунути бійців Сил оборони з-під Кринок на лівобережжі Херсонщини. Зокрема, пресслужба Оперативного командування "Південь" повідомила про відбиття 30 атак на даному напрямку. Ще один гарячий напрямок — Авдіївка: голова військової адміністрації вказав, що росіяни намагаються захопити місто, наступаючи трьох боків.
Нагадуємо, партизани групи "Атеш" виявили у Криму ешелон САУ "Гвоздика", які ЗС РФ можуть відправити на Херсонщину. Водночас OSINT-розслідувачі розповіли, які росіяни планують захищати Кримський півострів від морських дронів ЗСУ.