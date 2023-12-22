"Тиснуть на трьох напрямках": яка оперативна обстановка під Авдіївкою, — Барабаш

За словами начальника МВА, противник змінив тактику і тепер точково чинить тиск на трьох ділянках фронту, спрямовуючи туди велику кількість піхоти і техніки.

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Ситуація під Авдіївкою на Донеччині залишається складною — противник обрав три пріоритетні напрямки, де концентрує сили й чинить найбільший тиск. Про оперативну обстановку на гарячій ділянці фронту розповів 22 грудня в ефірі телемарафону голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

За словами чиновника, ворог продовжує обстрілювати позиції Сил оборони під Авдіївкою, а також завдає ударів і по міських об'єктах. Загалом минулої доби громада пережила 42 масовані артобстріли та авіаудари, внаслідок чого постраждало двоє людей.

Барабаш зазначив, що російські війська змінили тактику і тепер точково чинять тиск на окремих ділянках фронту, щоб у підсумку реалізувати поставлене Москвою завдання із захоплення міста.

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"Ворог зараз намагається зараз точково пробити. Взяли вони для себе пріоритети, умовно кажучи, три напрямки, і туди здебільшого направляють і техніку, і велику кількість піхоти. Дійсно, складно. Дійсно, дуже гаряче", — сказав керівник адміністрації.

Водночас українські захисники продовжують утримувати позиції, незважаючи на всю складність ситуації. Тому Барабаш закликав не розганяти панічні настрої, а натомість надавати допомогу бійцям ЗСУ.

"Звичайно, дуже непросто. Але не треба розганяти зрадницьких настроїв. Хлопці тримаються, треба їм допомагати і дякувати за те, що вони роблять", — наголосив начальник МВА.

Нагадаємо, командир 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади ЗСУ Ігор Губаренко 21 грудня розповів, що на північному фланзі Авдіївського напрямку тривають бої вздовж залізниці. Російські війська не полишають надій захопити Степове.