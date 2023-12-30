Силы спецопераций навели HIMARS на российскую САУ "Мста" на левобережье Херсонщины (видео)

От удара у российской артустановки загорелся боекомплект. Наведение осуществили операторы из 73-го морского центра ССО.

Украинские спецназовцы скорректировали огонь реактивной установки HIMARS по вражеской "Мста-С" на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Сил специальных операций в фейсбуке.

Силы спецопераций корректировали огонь для удара по российской самоходной артиллерийской установке "Мста-С" калибром 152-мм. Событие произошло на оккупированной части Херсонской области. Наведение осуществили операторы 73-го морского центра ССО во время разведывательных действий.

Оккупанты пытались замаскировать "Мста-С" в лесистом участке. Однако аэроразведчики быстро навели и скорректировали огонь из HIMARS. От удара в российской машине загорелся боекомплект артустановки.

"Один точный удар — и у противника стало меньше техники", — резюмировали спецназовцы.

Сводка Генерального штаба информирует, что оккупанты продолжают пытаться выбить украинские силы с плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток было 11 штурмовых действий, но безуспешно. Силы обороны наносят ВС РФ значительные потери.

Напомним, 24 декабря в оккупированном Токмаке прогремели взрывы. В мэрии сообщили об ударах HIMARS.

30 декабря в сети показали САУ "Мста-С" с большим "мангалом" для защиты от FPV-дронов.