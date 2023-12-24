Достали из HIMARS: Федоров сообщил о ракетных прилетах в оккупированном Токмаке

Город Токмак второй раз в течение суток оказался под ударом ракет HIMARS. При этом возле населенного пункта проходит железная дорога, которая подвозит БК и технику российским оккупантам.

Related video

К вечеру 24 декабря в оккупированном Токмаке в Запорожской области прогремели три взрыва. Представители оккупационных властей уверяют, что сбили все украинские ракеты. При этом мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что возможно попадание по технике и БК российской армии. О деталях инцидента в Токмаке говорится в заметке Федорова в Telegram-канале.

Важно

"Украина заинтересована, но есть нюанс": в ГУР озвучили свои условия окончания войны

По словам законного мэра Мелитополя, три взрыва были настолько громкими, что их слышали жители всего города. Украинец отметил, что таким образом "Токмак встречает Сочельник".

Представители российской власти заверили, что силы ПВО якобы сбили все ракеты, которые угрожали базам ВС РФ, написал Федоров. Однако чиновник сомневается, чем именно их "сбили": силами ПВО или техникой или БК.

Иван Федоров о событиях в Токмаке 24 декабря 2023 года Фото: Скриншот

Между тем один из руководителей оккупационной администрации РФ Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что около 19 ч. действительно состоялась ракетная атака. По его словам, по россиянам ударили РСЗО HIMARS ВСУ. Также заверил, что все ракеты сбиты.

Пророссийский политик также напомнил, что аналогичное событие произошло утром 24 декабря. В заметке, опубликованной около 10 ч. говорится о еще трех ударах HIMARS, причем российские силы ПВО якобы их отразили.

Заявление Рогова относительно событий в Токмаке 24 декабря Фото: Скриншот

Отметим, Токмак — населенный пункт в 17 км от линии фронта. Ближайшая линия боев — на северо-востоке в районе Работино и Вербового. Установка HIMARS, чтобы достать по позициям ВС РФ возле этого города, должна была бы стоять на расстоянии до 70 км.

Расстояние от Токмака до линии фронта Фото: DeepState

Ранее Фокус писал о ситуации на Запорожском отрезке фронта. 14 декабря аналитики Института изучения войны рассказали, что под Работиным усилились атаки ВС РФ. Российские войска предпринимали несколько попыток прорыва, подтвержденных бойцами ВСУ и военкорами. Также были сообщения, что врагу на некоторых позициях удалось получить преимущество.

Между тем военный эксперт объяснил, чем Токмак так важен для оккупантов. В частности, напомнил о железной дороге, которая проходит через этот населенный пункт. Враг пытается ее уберечь от ударов ВСУ, поэтому наладил усиленную оборону на данном направлении.

Напоминаем, боец Нацгвардии Украины рассказал о сложной ситуации, которая сложилась на участке фронта под Бахмутом в Донецкой области. Между тем россияне обстреляли Херсон: жительница города рассказали об отце, которого убил снаряд ВС РФ.