Несколько попыток прорыва в последние дни: ВС РФ продвинулись под Работино, — ISW (карты)

По словам обозревателя Константина Машовца, до захвата населенного пункта оккупационным войскам еще далеко.

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Силы обороны Украины продолжали наступательные операции в районе Работино Запорожской области, но без заметного продвижения. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 13 декабря.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили атаки ВСУ к северу от Новопрокоповки (2 км от Работино). Российские "военкоры" сообщили об атаках ВСУ к северу от Вербового (9 км от Работино), но уточнили, что сложные погодные условия снизили интенсивность атак.

Карта DeepState, Работино

В то же время, и российские, и украинские источники сообщали о продвижении ВС РФ в районе Работино. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российского 71-го мотострелкового полка при поддержке 76-й дивизии ВДВ и 136-й мотострелковой бригады в последние несколько дней предпринимали несколько попыток прорыва на территорию Работино.

Карта боев: Пятихатки и Работино

По словам Машовца, группировка российских войск продвинулась на 800 метров, но до захвата населенного пункта им еще далеко. Он также отметил, что части 56-го полка ВДВ не продвинулись к северо-западу от Вербового.

Карта боев в Запорожской области

Российские источники заявили, что ВС РФ вытеснили украинские войска с позиций возле Вербового и продвинулись на 700 метров, а также на 500 метров под Новопрокоповкой. По другим данным, атаки ВС РФ с юга и северо-востока от Работино успеха не принесли.

В Генштабе Украины заявили, что украинские войска отразили атаки российских войск южнее Работино и западнее Вербового.

По состоянию на 13 декабря, украинские силы продолжали удерживать позиции на левобережье Херсонской области у берега Днепра, несмотря на плохие погодные условия.

Напомним, что в ISW подтвердили продвижение ВС РФ под Авдеевкой.

Также сообщалось, что, по оценкам DeepState, ВС РФ продвинулись возле Авдеевки, Марьинки и Купянска.