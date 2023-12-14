Несколько попыток прорыва в последние дни: ВС РФ продвинулись под Работино, — ISW (карты)
По словам обозревателя Константина Машовца, до захвата населенного пункта оккупационным войскам еще далеко.
Силы обороны Украины продолжали наступательные операции в районе Работино Запорожской области, но без заметного продвижения. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 13 декабря.
В Минобороны РФ заявили, что российские войска отразили атаки ВСУ к северу от Новопрокоповки (2 км от Работино). Российские "военкоры" сообщили об атаках ВСУ к северу от Вербового (9 км от Работино), но уточнили, что сложные погодные условия снизили интенсивность атак.
В то же время, и российские, и украинские источники сообщали о продвижении ВС РФ в районе Работино. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что подразделения российского 71-го мотострелкового полка при поддержке 76-й дивизии ВДВ и 136-й мотострелковой бригады в последние несколько дней предпринимали несколько попыток прорыва на территорию Работино.
По словам Машовца, группировка российских войск продвинулась на 800 метров, но до захвата населенного пункта им еще далеко. Он также отметил, что части 56-го полка ВДВ не продвинулись к северо-западу от Вербового.
Российские источники заявили, что ВС РФ вытеснили украинские войска с позиций возле Вербового и продвинулись на 700 метров, а также на 500 метров под Новопрокоповкой. По другим данным, атаки ВС РФ с юга и северо-востока от Работино успеха не принесли.
В Генштабе Украины заявили, что украинские войска отразили атаки российских войск южнее Работино и западнее Вербового.
По состоянию на 13 декабря, украинские силы продолжали удерживать позиции на левобережье Херсонской области у берега Днепра, несмотря на плохие погодные условия.
Напомним, что в ISW подтвердили продвижение ВС РФ под Авдеевкой.
Также сообщалось, что, по оценкам DeepState, ВС РФ продвинулись возле Авдеевки, Марьинки и Купянска.