Кілька спроб прориву останніми днями: ЗС РФ просунулися під Роботиним, — ISW (карти)

За словами оглядача Костянтина Машовця, до захоплення населеного пункту окупаційним військам ще далеко.

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Сили оборони України продовжували наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області, але без помітного просування. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 13 грудня.

У Міноборони РФ заявили, що російські війська відбили атаки ЗСУ на північ від Новопрокопівки (2 км від Роботиного). Російські "військкори" повідомили про атаки ЗСУ на північ від Вербового (9 км від Роботиного), але уточнили, що складні погодні умови знизили інтенсивність атак.

Карта DeepState, Работине

Водночас і російські, і українські джерела повідомляли про просування ЗС РФ у районі Роботиного. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи російського 71-го мотострілецького полку за підтримки 76-ї дивізії ПДВ і 136-ї мотострілецької бригади протягом останніх кількох днів робили кілька спроб прориву на територію Роботиного.

Карта боїв: П'ятихатки та Роботине

За словами Машовця, угруповання російських військ просунулося на 800 метрів, але до захоплення населеного пункту їм ще далеко. Він також зазначив, що частини 56-го полку ВДВ не просунулися на північний захід від Вербового.

Карта боїв у Запорізькій області

Російські джерела заявили, що ЗС РФ витіснили українські війська з позицій біля Вербового і просунулися на 700 метрів, а також на 500 метрів під Новопрокопівкою. За іншими даними, атаки ЗС РФ з півдня і північного сходу від населеного пункту успіху не принесли.

У Генштабі України заявили, що українські війська відбили атаки російських військ на південь від Роботиного і на захід від Вербового.

Станом на 13 грудня, українські сили продовжували утримувати позиції на лівобережжі Херсонської області біля берега Дніпра, попри погані погодні умови.

Нагадаємо, що в ISW підтвердили просування ЗС РФ під Авдіївкою.

Також повідомлялося, що, за оцінками DeepState, ЗС РФ просунулися біля Авдіївки, Мар'їнки та Куп'янська.