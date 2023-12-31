"Мы однозначно осуждаем": в ООН делегаты фотографировались с представителем РФ (видео)

Отметим, что в то же время, помощник Генсека ООН Халед Хиари сказал, что организация осуждает нападения на города и села в Украине и России.

30 декабря после заседания Совбеза ООН часть делегатов решила сфотографироваться с представителем России Василием Небензей. Это можно было увидеть во время трансляции мероприятия на официальном канале ООН на YouTube.

Отметим, что в то же время, помощник Генсека ООН Халед Хиари заявил, что организация осуждает нападения на города и села в Украине и России.

"Мы однозначно осуждаем все нападения на города и деревни как в Украине, так и в Российской Федерации", — сказал он.

Также Хиари отметил, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны прекратиться немедленно.

Ранее сообщалось, что Чехия отказалась объяснять РФ, почему для ударов по Белгороду использовали ее вооружение. Так, в МИД Чехии заявили, что охотно примут участие в заседании Совбеза ООН, где Россия объявит о выводе войск из другой страны.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ заявили, что для атаки на Белгород Украина якобы использовала две ракеты "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства.