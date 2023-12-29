Украина созывает чрезвычайное заседание Совбеза ООН: как реагирует международная организация

Украина призывает ООН отреагировать на ракетный удар РФ. На официальных страницах международной организации в течение 12 часов опубликовали только одно сообщение на эту тему.

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Совет безопасности ООН должен собраться в связи с массированным ракетным ударом ВС РФ. В результате российского удара в Украине погибли гражданские и есть значительные разрушения, поэтому ряд стран обратились с призывом о чрезвычайном заседании стран-членов Совбеза. Требование отреагировать на массированный удар России опубликовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в заметке в X (ранее — Twitter).

Кулеба обратился к временному главе Совбеза ООН, которым на сегодня является представитель Эквадора. Министр указал, что Украина вместе с тридцатью другими странами призывает провести чрезвычайное заседание. Причина заседания — российский обстрел 29 декабря 2023 года, который ВС РФ осуществили с использованием ракет и дронов. В результате этих действий страны-агрессора в Украине погибли мирные граждане.

"Обратились к Эквадорскому Главе с запросом на созыв экстренного заседания СБ ООН из-за ракетной и дроновой атаке России, которая привела к большому количеству гражданских жертв и разрушений гражданской инфраструктуры", — написал чиновник.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица не комментировал заявление Кулебы — лишь повторил его в ленте в соцсети X. В предыдущих сообщениях дипломат публиковал кадры разрушений, которые нанесли российские ракеты в Одессе, Киеве, Днепре и тому подобное.

Пресс-служба Офиса ООН по правам человека днем 29 декабря разместили заявление, в котором написала о шоке из-за событий в Украине и о требовании к РФ немедленно прекратить действовать настолько плохо.

"Шокированы очередными полномасштабными скоординированными ракетными и беспилотными атаками России по Украине, что привело к гибели по меньшей мере 23 гражданских лиц и 134 раненных. Призываем Россию немедленно прекратить свои нападения и строго уважать нормы международного права".

В аккаунте X ООН есть только один ретвит сообщения о российском преступлении, но нет официальной реакции. В остальных 5-6 сообщениях выражают соболезнования сектору Газа, где Израиль проводит спецоперацию по уничтожению террористов ХАМАС.

Глава ООН Антониу Гуттереш по состоянию на 21:00 29 декабря также ни одного слова не написал об Украине — беспокоился только о Газе.

Обстрел 29 декабря 2023 года — детали

Отметим, 29 декабря Россия дважды обстреляла Украину. Первый удар состоялся утром — тогда по украинцам ударили 90 ракетами и 30 дронами-камикадзе. В результате российской атаки погибли 30 человек (по состоянию на 17:00), 150 человек получили ранения. Есть разрушенные жилые дома, роддом, учебное заведение, станция метро и тому подобное.

Днем россияне запустили ракеты по Черкасской области. Глава Черкасской ОГА сообщил, что повреждено 50 домов, есть раненые.

Напоминаем, одна из российских ракет во время утреннего обстрела залетела на территорию Польши. Вооруженные силы отреагировали: подняли в воздух истребители F-16. Тем временем в Украине обсуждают возможность уничтожения бомбардировщика Ту-22, который исчез с радаров после обстрела Смелы.