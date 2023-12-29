Все дома в добром здравии: в обстрелянном роддоме в Днепре утром родилось 4 ребенка (видео)

По словам заведующей акушерским отделением ирины Кульбач, родильный дом начнет работать уже в скором времени, а со всеми эвакуированными роженицами медики держат связь круглые сутки.

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В обстрелянном россиянами роддоме в Днепре утром 29 декабря родились 4 ребенка. Об этом "Суспільному" заявила заведующая акушерским отделением Ирина Кульбач.

По словам журналистов, Кульбач распорядилась вывести всех рожениц во время первого сигнала тревоги. Раненых среди пациенток и младенцев нет.

"Когда был сигнал тревоги, все наши пациентки и сотрудники находились в укрытии. Утром родилось четыре ребенка, они с матерями и родителями после взрыва были эвакуированы. Также находились 12 беременных. Все они сейчас дома в добром здравии", — сказала она.

Также заведующая отметила, что родильный дом начнет работать уже в скором времени, а со всеми эвакуированными роженицами медики держат связь круглые сутки.

"Все чувствуют себя хорошо. И те, кто перенес кесарево сечение, тоже. Все новорожденные в удовлетворительном состоянии", — сказала Кульбач.

В обстрелянном роддоме в Днепре утром родилось 4 ребенка

Ранее сообщалось, что около 8 часов утра в Днепре во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Ракетный удар пришелся в районе ТЦ "Апполо" и роддома. Разрушениям подверглись близлежащие здания, вспыхнул пожар, в частности, в ТЦ и роддоме.

Также напомним, что РФ в этот же день ракетами атаковала предприятия в Запорожье. Взрывной волной повреждены объекты инфраструктуры и многоэтажные дома. Известно об одной погибшей женщине и по меньшей мере 10 раненых.