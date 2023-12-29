Более 20 раненых и 5 погибших: что известно о ракетном ударе ВС РФ по Днепру (фото)

Ракетный удар россиян пришелся в районе ТЦ "Апполо" и роддома. Спасатели ГСЧС успели эвакуировать из охваченного огнем здания женщин.

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Утром 29 декабря оккупанты атаковали ракетами город Днепр. Удар пришелся на торговый центр, роддом и ряд других инфраструктурных объектов. По состоянию на 11 утра известно о 5 погибших. Фокус собрал все, что известно на данный момент о ракетном ударе в Днепре.

Около 8 часов утра в Днепре во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Ракетный удар пришелся в районе ТЦ "Апполо" и роддома. Разрушениям подверглись близлежащие здания, вспыхнул пожар, в частности, в ТЦ и роддоме.

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Погибший и десятки раненых: подробности массированного удара ВС РФ по Киеву (фото)

О попадании в объекты инфраструктуры города сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Трагическое утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали почти полтора десятка человек. Четыре — погибли. В Днепре имеем "прилет" по торговому центру. Возник пожар. Изуродованы частный дом, шестиэтажное здание, роддом. Информацию еще уточняем", — проинформировал он.

По словам городского головы Днепра Бориса Филатова, спасатели ГСЧС успели эвакуировать из охваченного огнем роддома женщин.

"Есть пострадавшие и погибшие. Все местные службы полностью наготове и работают вместе с ГСЧС под руководством ВГА. Теперь уже можно говорить, но мое сердце почти остановилось, когда в сотый раз зазвонил телефон, и голос на том конце сказал: "Они попали ракетой в роддом". Они. Попали. Ракетой. В роддом. Потом голос перезвонил: "Выдыхай. Ракета прошла по касательной. ГСЧСники молодцы — вытащили быстро 4-х рожениц", — написал в своем телеграм-канале Борис Филатов.

В местном Telegram-канале "Днепр Оперативный" рассказали, что в результате массированной атаки ВС РФ в нескольких районах города возникли пожары. Также во многих домах вылетели окна. В частности, в результате атаки врага по городу есть погибшие.

Из-за обстрелов в Днепре приостановили движение по троллейбусным маршрутам №19, "А", "Б" и трамвайному маршруту №11.

В 10:30 председатель ОВА Сергей Лысак обновил информацию о пострадавших.

"Есть еще один погибший. Поэтому на сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их — более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть люди", — проинформировал он.

Сергей Лысак добавил, что ликвидировать последствия вражеской атаки в Днепре помогают все — экстренные службы, волонтеры, горожане.

В местные больницы начали поступать раненые. Некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии. О том, как медики больницы имени Мечникова спасают 25-летнего Александра, который попал под удар, когда шел по улице.

"Разбитая голова, черепно-мозговая гематома, вырванные куски тела, огромный предмет в животе, которой разорвал кишечник, перелом голени и множество других ранений. 25-летний Александр шел в магазин за хлебом и сигаретами возле ТЦ "Апполо", собственными глазами увидел страшный взрыв. Через минуту "скорая" была возле него, еще успел сказать: "Ужас, я это видел", — написал Рыженко.

В больнице Мечникова оперируют раненых

В полиции Днепропетровской области сообщили, что следственно-оперативные группы полиции документируют последствия военных преступлений россиян, для сбора вещественных доказательств задействована криминалистическая лаборатория. Взрывотехники обследуют территорию для выявления опасных предметов. С людьми работают психологи и оказывают помощь тем, кто находится в состоянии сильного стресса.

"Развернут пункт обращений граждан. Почти 50 следователей принимают заявления и фиксируют разрушения, психологи и работники других служб полиции помогают пострадавшим и их родным", — проинформировали в полиции.

Утром 29 декабря оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Днепру. В результате обстрела зафиксировано разрушение торгового центра, изуродовано частный дом, 6-этажное здание и роддом. В многоэтажных домах выбиты окна и повреждены стены, побило автомобили. На местах попаданий возник пожар.

Напомним, что 29 декабря РФ ракетами атаковала предприятия в Запорожье. Взрывной волной повреждены объекты инфраструктуры и многоэтажные дома. Известно об одной погибшей женщине и по меньшей мере 10 раненых.

29 декабря ВС РФ такженанесли ракетные удары по Харькову . Город атаковали несколькими волнами. Повреждения получила гражданская инфраструктура города — медицинское учреждение, склады, гражданские предприятия.

Есть попадания также во Львове . По данным областной военной администрации, один человек погиб и еще 8 получили ранения. В результате вражеского обстрела повреждены 4 учебных заведения.