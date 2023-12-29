Понад 20 поранених і 5 загиблих: що відомо про ракетний удар ЗС РФ по Дніпру (фото)

Ракетний удар росіян прийшовся в районі ТЦ "Апполо" і пологового будинку. Рятувальники ДСНС встигли евакуювати з охопленої вогнем будівлі жінок.

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Уранці 29 грудня окупанти атакували ракетами місто Дніпро. Удар прийшовся на торговий центр, пологовий будинок та низку інших інфраструктурних об'єктів. Станом на 11 ранку відомо про 5 загиблих. Фокус зібрав все, що відомо на цей час про ракетний удар у Дніпрі.

Близько 8 години ранку в Дніпрі під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Ракетний удар прийшовся в районі ТЦ "Апполо" і пологового будинку. Руйнувань зазнали прилеглі будівлі, спалахнула пожежа, зокрема, в ТЦ та пологовому.

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Загиблий та десятки поранених: подробиці масованого удару ЗС РФ по Києву (фото)

Про влучання в об'єкти інфраструктури міста повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири — загинули. У Дніпрі маємо "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа. Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок. Інформацію ще уточнюємо", — проінформував він.

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, рятувальники ДСНС встигли евакуювати з охопленого вогнем пологового жінок.

"Є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА. Тепер вже можна говорити, але моє серце майже зупинилося, коли всоте задзвонив телефон, і голос на тому кінці сказав: "Вони влучили ракетою у пологовий". Вони. Влучили. Ракетою. У пологовий. Потім голос перетелефонував: "Видихай. Ракета пройшла по дотичній. ДСНСники молодці – витягли швидко 4-х породіль", — написав в своєму телеграм-каналі Борис Філатов.

У місцевому Telegram-каналі "Дніпро Оперативний" розповіли, що в результаті масованої атаки ЗС РФ у декількох районах міста виникли пожежі. Також у багатьох будинках вилетіли вікна. Зокрема, внаслідок атаки ворога по місту є загиблі.

Через обстріл у Дніпрі призупинили рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11.

О 10:30 голова ОВА Сергій Лисак оновив інформацію про постраждалих.

"Маємо ще одного загиблого. Тож на зараз вже 5 жертв. Збільшилась кількість і постраждалих. Їх – понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди", — проінформував він.

Сергій Лисак додав, що ліквідовувати наслідки ворожої атаки в Дніпрі допомагають усі — екстрені служби, волонтери, містяни.

У місцеві лікарні почали надходити поранені. Деякі перебувають у вкрай тяжкому стані. Про те, які медики лікарні імені Мечникова рятують 25-річного Олександра, який потрапив під удар, коли йшов вулицею.

"Розбита голова, черепно-мозкова гематома, вирвані куски тіла, величезний предмет в животі, якій розірвав кишківник, перелом гомілки та безліч інших поранень. 25-річний Олександр ішов до магазину за хлібом та цигарками біля ТЦ "Апполо", на власні очі побачив страшенний вибух. Через хвилину "швидка" була біля нього, ще встиг сказати: "Жах, я це бачив", — написав Риженко.

У лікарні Мечникова оперують поранених

У поліції Дніпропетровської області повідомили, що слідчо-оперативні групи поліції документують наслідки воєнних злочинів росіян, для збору речових доказів задіяна криміналістична лабораторія. Вибухотехніки обстежують територію для виявлення небезпечних предметів. З людьми працюють психологи та надають допомогу тим, хто перебуває у стані сильного стресу.

"Розгорнуто пункт звернень громадян. Майже 50 слідчих приймають заяви та фіксують руйнування, психологи та працівники інших служб поліції допомагають постраждалим та їхнім рідним", — проінформували у поліції.

Вранці 29 грудня окупанти завдали масованого ракетного удару по Дніпру. В результаті обстрілу зафіксовано руйнування торговельного центру, понівечило приватний будинок, 6-поверхову будівлю та пологовий будинок. У багатоповерхових будинках вибито вікна та пошкоджено стіни, побило автомобілі. На місцях влучань виникла пожежа.

Нагадаємо, що 29 грудня РФ ракетами атакувала підприємства в Запоріжжі. Вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти інфраструктури та багатоповерхові будинки. Відомо про одну загиблу жінку та щонаймеше 10 поранених.

29 грудня ЗС РФ також завдали ракетних ударів по Харкову. Місто атакували кількома хвилями. Пошкоджень зазнала цивільна інфраструктура міста — медична установа, склади, цивільні підприємтсва.

Є влучання також у Львові. За даними обласної військової адміністрації, одна людина загинула та ще 8 отримали поранення. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 4 навчальні заклади.