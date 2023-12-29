Загиблий та десятки поранених: подробиці масованого удару ЗС РФ по Києву (фото)

Під час масштабної атаки ворог застосував різні типи ракетного озброєння та дрони-камікадзе Shahed. У Києві повітряна тривога оголошувала тричі та сумарно тривала майже п'ять годин.

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Внаслідок одного з наймасованіших повітряних ударів 29 грудня по Києву у столиці є загиблі та постраждалі. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

За оперативною інформацією медиків, наразі відомо про 23 постраждалих. 20 із них госпіталізували. Одна людина загинула. Медики та рятувальники продовжують роботу на місцях.

За інформацією КМВА, під час масштабної атаки ворог застосував різні типи ракетного озброєння, зокрема баражуючі боєприпаси типу "Shahed", ракети Х-22/Х-32 із стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС, аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з Міг-31К.

"В Києві повітряна тривога оголошувалася тричі і сумарно тривала майже 5 годин. Під час останньої тривоги столиця була актована кількома десятками ракет різного типу. Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі", — повідомили в КМВА.

Фото: ДСНС

Наслідки ворожої масованої атаки по Києву

Внаслідок масованого удару по столиці пошкоджено будівлю станції метро Лук’янівська.

В Подільському районі сталося загоряння складу площею 3000 квадратних метрів. Наразі там працюють рятувальники ДСНС.

В Святошинському районі зафіксовано загоряння незаселеного багатоповерхового будинку, а також загоряння трьох автомобілів.

Обидві пожежі ліквідовано.

В Шевченківському районі окупанти завдали масштабних руйнувань:

загорівся недобудований бізнес-центр;

сталося пошкодження житлового будинку;

загорілася територія гаражів — пожежу ліквідовано;

сталася пожежа на території складських приміщень;

займання на території нежитловій забудові.

В Дарницькому районі стался пошкодження житлового багатоповерхового, а також приватного будинків.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ціллю російських військ 29 грудня була уся територія України. Внаслідок масованих ударів є загиблі та поранені також в інших містах України. Ворог завдав масованого удару сьогодні різними засобами повітряного нападу.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про "прильоти" у низці міст України. Зокрема, у Харкові з 5 до 8 ранку прилетіло 22 ракети. Пошкоджено медзаклади, житлові та нежитлові будинки.