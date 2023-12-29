Російська ракета влучила в ТЦ у Дніпрі: є загиблі та поранені

У Дніпрі в багатьох районах спалахнули пожежі. У соцмережах повідомляють про пошкодження пологового будинку та призупинення руху за тролейбусними маршрутами.

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Уранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації спрямували ракети на Дніпропетровську область. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Після нічного затишшя росіяни спрямували ракети на Дніпропетровщину! Наразі ще небезпечно. Особлива увага — Кривий Ріг і Дніпро", — сказав Сергій Лисак.

Журналісти "Суспільного" повідомили, що в Дніпрі загорівся один із торговельних центрів.

У місцевому Telegram-каналі "Дніпро Оперативний" розповіли, що в результаті масованої атаки ЗС РФ у декількох районах міста виникли пожежі. Також у багатьох будинках вилетіли вікна. Зокрема, внаслідок атаки ворога по місту є загиблі.

Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що внаслідок атаки ЗС РФ на Дніпро є постраждалі та загиблі. За його словами, всі місцеві служби напоготові та працюють разом із ДСНС під керівництвом ВЦА.

"Перепрошую, але подробиць не буде, бо як ви знаєте, у випадках обстрілів я ніколи й нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", — зазначив він.

У Дніпрі призупинили рух за тролейбусними маршрутами №19, "А", "Б" та трамвайним маршрутом №11. Також пошкодження зазнав пологовий будинок.

"Також стало відомо, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено пологовий будинок в одному з районів міста. Зараз там сильна пожежа", — ідеться в повідомленні Telegram-каналу "Дніпро Оперативний".

Нагадаємо, вночі 29 грудня окупанти здійснили масований обстріл України. Вибухи було чутм в Харківській, Одеській, Львівській і Хмельницькій областях.

Уранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації запустили крилаті ракети по Україні. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Києві. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також декілька балістичних ракет випущені з тимчасово окупованого Криму.