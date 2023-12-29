Обстрел Днепра: поврежден роддом, под завалами ТРЦ ищут людей (фото, видео)

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о пяти погибших и двадцати раненых в результате атаки на город.

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Количество жертв и пострадавших в Днепре увеличилось. Пять человек погибли, более 20 травмированы. Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Возросло количество погибших и раненых в результате ракетной атаки на Днепр в пятницу, 29 декабря.

"Есть еще один погибший. Поэтому на сейчас уже 5 жертв. Увеличилось количество и пострадавших. Их — более 20. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут быть люди. Помогают все. Экстренные службы, волонтеры, горожане", — сообщил Лысак.

На парковке возле ТЦ, куда попала ракета, на парковке возле ТЦ Фото: Суспільне Дніпро

Также известно, что в результате российского ракетного удара в Днепре пострадали роддом и больница.

Фото: Скрін відео

"Родильного нет вообще. Нет роддома", — говорится в сообщениях в сети.

Фото: Скрін відео

Начато уголовное производство по факту очередного военного преступления РФ в Украине.

Ранее сообщалось о четырех погибших и примерно 15 раненых в результате массированной ракетной атаки на Днепр.

Напомним, 29 декабря российские войска запустили по Украине все виды ракет и дронов, кроме "Калибров".

"Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковочная площадка. Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие наши города. Сегодня Россия била почти всем, что имеет в своем арсенале: "кинжалы", С-300, крылатые ракеты, БПЛА. Стратегические бомбардировщики запускали Х-101/Х-505", — сказал Владимир Зеленский.