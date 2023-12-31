Украине надо показать автономность: мнение мира о войне зависит от украинцев, — эксперт

Аналитик Валерий Клочок считает, что на Западе опасаются того, что в случае большого успеха Украины, Россия использует ядерное оружие.

Мнение мира о войне в Украине зависит от самих украинцев. Так, Киеву надо показать автономность в вопросе уничтожения врага. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал глава Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

По его словам, большое количество украинцев, которые не имеют властных полномочий или больших финансовых ресурсов, все равно помогают защищать страну от оккупантов.

"Если Украина сможет продемонстрировать свою автономность в вопросе уничтожения врага, это существенно изменит позицию Европы. У меня такое убеждение, что на Западе все-таки опасаются того, что в случае большого успеха Украины, Россия, например, использует ядерное оружие", — сказал эксперт.

Он отметил, что на Запада есть разговоры о том, что Россия может вести войну с НАТО только ядерным оружием. Однако надо учитывать, что этот вид оружия у россиян довольно сомнительного качества.

"Многие годы они не обслуживали свой ядерный потенциал должным образом, технологии также устарели – еще со времен Советского Союза. Их нельзя сравнить с западными технологиями", — сказал аналитик.

В качестве примера он привел ЗРК Patriot, который отлично показал себя на войне в Украине. Так, ВСУ с его помощью могут сбивать баллистические цели. Кроме того, украинским военным надо показать хорошие результаты на фронте. Запад может передать Украине больше оружия, если увидит успехи.

"Мы существенно зависим от западной поддержки, комментарии о том, что нам нужно больше военной помощи, раздаются от официальных должностных лиц. Также есть прогнозы, что 2024 год будет тяжелее для Украины. Сегодня сложно сказать об этом, возможно, он будет не легче, но, например, успешнее", – сказал Клочок.

Напомним, что Байден обратился к Конгрессу после массированного обстрела РФ. По словам президента США, ставки этой борьбы выходят далеко за пределы Украины, ведь они влияют на весь Альянс, безопасность Европы и будущее трансатлантических отношений.