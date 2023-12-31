Через три месяца после атаки: как сейчас выглядит здание штаба Черноморского флота РФ (фото)

По данным партизан, КПП у штаба продолжают работать, а со стороны моря у штаба дежурят солдаты.

Партизаны раскрыли информацию о текущем состоянии поврежденного штаба Черноморского флота России, по которому был нанесен ракетный удар в сентябре 2023 года. Об этом сообщили Атеш в Telegram.

Как заявили в подполье, часть здания продолжает функционировать.

"АТЕШ" показали состояние штаба ЧФ России в Севастополе через 3 месяца после атаки

"Наши агенты из Севастополя побывали возле штаба ЧФ РФ и доложили нам о его состоянии. КПП продолжает работать, а со стороны моря у штаба дежурят солдаты", — отмечается в сообщении.

Партизаны также показали фотографии, на которых запечатлено поврежденное здание штаба вражеского флота.

"Разрушенный штаб черноморского флота — это символ того, что российская армия будет разбита, а Крым — освобожден", — написали партизаны.

На кадрах заметно, что здание находится в плохом состоянии, сильно повреждена крыша.

Пост Атеш

Удар по Черноморскому флоту 22 сентября: что известно

Напомним, 22 сентября, в оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Минобороны России заявили об "успешном" отражении атаки дронов и ракет.

В тот же день в Центре стратегических коммуникаций подтвердили, что ВСУ нанесли успешный удар по штабу командования ЧФ РФ.

По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, в результате атаки ранения получили несколько вражеских генералов.

Тем временем в Сети появились кадры пожара в здании штаба Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе. На место происшествия прибыли машины скорой помощи и спасатели.