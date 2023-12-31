ГУР, СБУ и бойцы "Кракена": в Минобороны РФ попытались оправдать удары по Харькову

Представитель украинской разведки Андрей Юсов назвал оправдания оккупантов бредом и добавил – никто из работников спецслужб или бойцов не пострадал. И подчеркнул, что подобная риторика оккупантов – очередная болезненная фантазия.

После трех волн атак дронами на Харьков и область 30 и 31 декабря, в результате которых были повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в МО РФ заявили, что ударили в ответ на "террористический акт в Белгороде".

"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Там же находились до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории Российской Федерации", – говорится в релизе.

Российское военное ведомство уверяет, что "ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор" ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения "Кракен", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории".

Напомним, что в результате атак в Харькове повреждены отделения банка, "Институт метрологии", жилые дома, административные здания, кафе, гостиницы, областная клиническая больница, областная стоматологическая поликлиника, две городские больницы и транспорт. В центре города были обнаружены обломки ракет "Искандер-М".

Ответ ГУР на заявления Минобороны России

Украинские разведчики, прочитав информацию МО РФ, назвали ее "бредом террористического режима". В комментарии "Украинской правде" представитель ГУР МОУ Андрей Юсов дал свою оценку изложенному.

"Что касается очередного бреда от так называемого Министерства обороны государства-агрессора, можем сообщить, что во время очередного террористического акта РФ и ракетного удара вчера по Харькову ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны, соответственно как и ни один боец спецподразделения ГУР МО "Кракен", не пострадал. В то же время агрессор в очередной раз ударил по гражданскому, и отнюдь не военному объекту", – заявил он.

Разведчик подчеркнул, что это – " постоянная практика РФ и ее террористических ракетных ударов, направленных именно против гражданской инфраструктуры и мирных жителей"

"Все остальные заявления о мнимых "поражениях" представителей ГУР МОУ – очередная болезненная фантазия людей, живущих в параллельной реальности и ведущих геноцидную войну против Украины, за что, безусловно, будут наказаны", – резюмировал Юсов.

Другие заявления МО РФ по острелам Украины

В своем отчете российские силовики добавили, что также "высокоточным ударом" поразили "филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки":

"Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях".

В Минобороны РФ заверили, " противник понес значительные потери" и сообщили об уничтожении двух РСЗО HIMARS, "с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку". В конце силовики снова утверждают, что ВС РФ "наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре".

Тем временем в Украине продолжают фиксировать новых жертв в результате масштабной атаки 29 декабря. На утро 31 декабря известно о 39 погибших и 159 раненных. В Киеве количество жертв выросло до 21 человека.

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