Белгородская область РФ под оказалась под новым обстрелом: что известно

По словам российских чиновников, обстрелу якобы подвергся поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате атаки, утверждает он, погиб один человек.

В Белгородской области (РФ) под ракетный обстрел попали населенные пункты Дроновка, Сподарюшино и Шебекино. Об этом сообщают росмедив в воскресенье, 31 декабря.

Так, Telegram-канал "Белгородский осведомитель" в 15:27 сообщил об обстрелах сразу трех населенных пунктов. А чуть позже — и о работе системы противовоздушной обороны.

В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канал написал о том, что якобы под обстрел Вооруженных сил Украины попал поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате, по словам чиновника, погиб пожилой мужчина. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы полученные им от осколков снаряда были несовместимы с жизнью. Также травмы получила продавец магазина. В настоящий момент она доставлена в Шебекинскую центральную районную больницу с осколочным ранением головы.

Кроме того Гладков утверждает, что якобы украинские военные обстреляли село Илек-Пеньковка Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна, посечены фасад и забор, также поврежден газопровод и автомобиль.

В Белгородской области под обстрел 31 декабря попали новые населенные пункты Фото: Скриншот

Напомним, вечером 30 декабря в МЧС РФ заявили, что количество погибших в результате удара по Белгороду снова выросло. Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что 110 человек получили ранения различной степени тяжести. Также повреждения выявлены в 30 многоквартирных домах.

Отметим, что Минобороны РФ обвинило Украину в обстреле Белгорода РСЗО "Ольха" и чешским "Вампиром". Оборонное ведомство РФ подтвердило, что "прилеты" по городу являются следствием срабатывания средств ПВО.