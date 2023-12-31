ВС РФ 31 декабря атаковали Украину дронами "Шахед": первые подробности

О работе ПВО сообщили власти Киевской, Днепрпетровской и Одесской областей. По данным мониторинговых каналов, вражеские дроны также были сбиты в районе Староконстантинова.

В воскресение, 31 декабря, Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территорию Украины беспилотными летательными аппаратами "Шахед". Об этом стало известно из Telegram-канала Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В течение дня направление движения вражеских БПЛА менялось. В командовании сообщали об присутствии БПЛА в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Кировоградской, Киевской, Одесской, Черниговской, Черкасской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Мониторинговый "Николаевский Ванек" уточнил, что российские беспилотники атаковали город Староконстантинов Хмельницкой области. По его данным, в регионе отработала противовоздушная оборона.

Местные Telegram-каналы писали о взрывах в Хмельницкой области.

В Киевской областной военной администрации также сообщили о работе ПВО в столичном регионе. По информации ведомства, область атаковали российские БПЛА. О жертвах и разрушениях информация не поступала.

По данным местных Telegram-каналов, взрывы были слышны в Киеве.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что 31 декабря военные Воздушных Сил сбили над областью четыре вражеские БПЛА "Шахед". По его словам, дроны уничтожены в Синельниковском, Новомосковском и Каменском районах.

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" и председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук также сообщил о работе ПВО в Одессе.

Напомним, в ночь на 31 декабря, оккупанты обстреляли территорию Украины. Для этого они применили 49 беспилотных летательных аппаратов "Шахед", 21 из которых был ликвидирован.

Кроме того, 30 декабря ВС РФ ударили по центру Харькова, в частности по отелю Kharkiv Palace, ракетами "Искандер-М". На момент российского удара в гостинице было заселено 34 номера.